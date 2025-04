Ed Sheeran revive recuerdos con Taylor Swift y una broma sobre Kanye en fotos inéditas

Ed Sheeran sorprendió a sus fans el martes 29 de abril, cuando compartió una serie de imágenes personales rescatadas de su antiguo celular. La publicación forma parte de la promoción de su nuevo sencillo “Old Phone”, muestra momentos íntimos del pasado del artista, entre ellos una entrañable selfie junto a Taylor Swift y una nota que bromea sobre uno de los momentos más comentados del pop: el incidente de Kanye West en los MTV VMA de 2009.

Ed Sheeran comparte fotografías que tenía en su antiguo celular

En la publicación, Ed Sheeran habla sobre esta nueva etapa en su carrera musical y cómo eso lo llevó a reencontrarse con el material fotográfico que compartió en redes sociales. “Puse el sonido y escuchen. Me deshice de mi teléfono en 2015 y pasé a usar exclusivamente el correo electrónico. Simplemente, apagué mi teléfono en diciembre de ese año y eso fue todo”, escribió Sheeran.

Entre las fotos que compartió destacan imágenes que tiene junto a Taylor Swift, con su esposa Cherry Seaborn y hasta con los chicos de One Direction. También aparecen retratados los momentos del trabajo que hizo junto a Benny Blanco y capturas de pantalla.

¿Por qué Ed Sheeran está compartiendo fotos antiguas?

El músico de 34 años pasó por momentos que lo llevaron a abrir su baúl de los recuerdos, reencontrándose con momentos que ya había olvidado.

“Cuando me demandaron, el juez me ordenó entregar mis antiguos dispositivos a los abogados de la otra parte, para que revisaran mensajes, correos electrónicos, notas de voz, videos, etc., por si encontraban algo que los ayudara en su caso”.

Al encender su antiguo teléfono, encontró mensajes con personas que hacía mucho él no contactaba, de familiares, una expareja y los últimos que escribió con su amigo fallecido Jamal Edwards, quien murió en 2022.

Lloré al leer mensajes de amigos que ahora están muertos, con quienes ya no podré hablar otra vez. Encontré fotos antiguas con personas muy cercanas en ese entonces, pero con las que perdí contacto

Esto le sirvió como inspiración para la nueva canción, “Old Phone” la cual “fue un viaje emocional” para el artista.

