Policía ALERTA sobre 200 mil estampas falsas del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026; así puedes identificarlas

La fiebre por coleccionar todas las estampas del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está a todo lo que da. Los coleccionistas buscan conseguir todas las estampas lo más pronto posible; desafortunadamente, a la par de la fiebre surgieron varios problemas. Autoridades en Río de Janeiro alertaron sobre la circulación masiva de estampas falsas del álbum oficial de Panini y, de hecho, fueron decomisadas 200 mil estampas falsificadas, las cuales se encontraban viajando en un autobús para su venta por la periferia norte de Río.

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La piratería de artículos de La Copa Mundial de la FIFA abunda

En Brasil no solo decomisaron las estampas falsificadas del álbum, también encontraron cientos de playeras piratas de la selección brasileña. En las imágenes compartidas por la Policía de Brasil se muestran pilas enormes de cromos y jerseys amarillos del equipo. Aunque esta noticia viene de un país lejano, en México no nos quedamos atrás.

El nivel de piratería de las láminas del álbum Panini ya está a otro nivel...



Así le dan efecto holográfico a los cromos impresos en PDF. pic.twitter.com/4W1UmHksT2 — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) May 12, 2026

En nuestro país también ha habido reportes por parte de los fans de piratería en el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que los fans deben ser extremadamente cuidadosos con dónde consiguen sus estampas. Estas se generan por la alta demanda y popularidad que tiene el álbum y las venden a precios elevados para sacar provecho.

Así puedes identificar estampas falsas del Mundial 2026

Si estás empezando a comprar estampas en puntos oficiales o intercambiando con conocidos, puedes estar tranquilo. De cualquier forma, aquí te dejamos algunos detalles que te pueden ayudar a detectar copias piratas; eso sí, debes tomar en cuenta que es muy complicado, pues no hay elementos de seguridad identificables para asegurarte de que no serás estafado. Así que no te sientas mal si eso sucede. Ahora sí, esto te puede ayudar a identificarlas:

1. Revisa el reverso

Revisa el color de la impresión que tiene el aviso de la estampa; debe tener una textura uniforme e impresión limpia con colores bien definidos. Las falsas suelen tener tonos opacos o manchas de impresiones descuidadas.

2. Siente la calidad del papel

Algunas estampas pueden tener relieves o acabados especiales. Las copias falsificadas, por lo general, se sienten de baja calidad o “raras”. Es muy probable que sientas que el papel es delgado y frágil. Confía mucho en tu tacto.

3. Observa cómo reaccionan ante la luz

Algunas estampas son cromadas; estas son las más fáciles de identificar porque lucen raras, ya sea exageradamente brillantes o con reflejos irregulares o con formas que no corresponden a los cromados originales.

4.Fíjate en la calidad de impresión

Las estampas falsificadas suelen tener imágenes borrosas, colores deslavados o bordes mal cortados. Algunas incluso tienen líneas de impresión o pinceles muy marcados.