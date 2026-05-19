Panteón Rococó dará concierto GRATIS: dónde es, qué días y cómo llegar al evento

Es oficial, Panteón Rococó confirmó un concierto completamente gratis como parte de su gira “30 aniversario. Generación del 95” y si eres uno de los miles de fans emocionados por esta noticia, debes saber que si vives en CDMX podrás asistir al evento sin problema. Este concierto forma parte de las iniciativas culturales que buscan llevar música y actividades gratuitas por todo el país.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de Panteón Rococó?

Si ya tienes más que claro que quieres asistir a dicho evento, toma en cuenta que la presentación será el próximo 30 de mayo de 2026 a las 20:30 horas. La sede es el Deportivo Ciudad Jardín, el cual se encuentra ubicado en la colonia Ciudad Jardín en el municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Es importante recordar que el evento será totalmente gratuito.

¿Cómo llegar al concierto?

Si tú quieres llegar de la CDMX al lugar del evento, una de tus opciones es usar el Metro de la CDMX; tu objetivo será llegar a la estación Pantitlán. Una vez ahí, deberás abordar transporte rumbo a la UAEM. Posteriormente, solo tendrás que caminar 15 minutos hasta el Deportivo. Es muy importante que tomes en cuenta que se espera que llegue una importante cantidad de fans al punto de encuentro, por lo que te recomendamos llegar temprano, usar transporte público y llevar ropa cómoda y fresca.

¿Qué canciones tocará Panteón Rococó?

El evento será algo único que no te puedes perder, pues en la gira de aniversario se celebran 30 años de carrera, por lo que se espera un setlist lleno de clásicos como:



La carencia

La dosis perfecta

Arréglame el alma

La ciudad de la esperanza

Toloache pa’ mi negra

El último ska

Algo es definitivo: el ska mexicano está preparando una noche icónica para los amantes de la música, pues es un día para celebrar a una de las bandas más importantes del rock y ska latinoamericano.