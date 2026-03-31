Michy Batshuayi, jugador del Bélgica, se avergonzaba de sonreír: la historia motivacional de la leyenda del futbol callejero

Michy Batshuayi quien es actualmente jugador y alguna vez fue convocado por la Selección de Bélgica, sin embargo, este futbolista no fue convocado para el partido amistoso de los belgas contra la Selección Mexicana hoy martes 31 de marzo de 2026. Pero, la vida de este futbolista no fue en un inicio fácil puesto que, antes se avergonzaba por sonreir; es por ello que aquí te diremos la historia motivacional de la leyenda del futbol callejero.

Te puede interesar: El escándalo que rompió a la selección de Bélgica: la vez que un jugador se robó a la ESPOSA de otro miembro del equipo

¿Por qué Michy Batshuayi se avergonzaba por sonreír?

De acuerdo con el jugador de Bélgica, como venía de una familia muy pobre no tenía los dientes de adelante, entonces cuando sonreía siempre se colocaba la mano en la boca ya que le daba vergüenza verse así. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, ahora sí sonríe, y de acuerdo con algunos de sus compañeros, le llaman Risas porque siempre muestra los dientes de manera feliz.

Michy Batshuayi y su manera de formar su estilo de futbol y todo lo que tuvo que pasar

Michy Batshuayi fue creado en el barrio de Molenbeek, una comunidad de inmigrantes de Bruselas, el futbolista tuvo una infancia bastante humilde; y como no tenía acceso a muchas opciones para entretenerse, se la pasaba horas jugando al futbol con los vecinos y amigos de su hogar, y desde muy niño aprendió a recibir los golpes que le daban los defensores, pero también la vida.

De acuerdo con una entrevista que dio para la revista So Foot, Michy Batshuayi dijo que, su juego viene de la calle, cuando era pequeño muchos niños juegan al futbol en Bélgica, pero sus amigos y él no tenían una cancha o campo en dónde jugar, así que, las calles de su hogar las convertían en canchas, pero de igual forma asistían a los parques.

Michy Batshuayi señala que, los partidos eran muy intensos, y los chicos mayores que se mezclaban con sus amigos, casi siempre ocasionaban una pelea, ya que nunca había árbitro. De hecho, el jugador de Bélgica señaló que, los más grandes de su equipo lo castigaban con cachetadas si es que llegaba a fallar un gol o si se daba una anotación cuando jugaban como portero.

¿Dónde ver el juego amistoso de la Selección Mexicana vs Bélgica?

Recuerda que, el partido de la Selección Mexicana ante Bélgica se verá por Azteca 7 en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro del país.