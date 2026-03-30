El escándalo que rompió a la selección de Bélgica: la vez que un jugador se robó a la ESPOSA de otro miembro del equipo

Con el partido de México vs. Bélgica a la vuelta de la esquina, vino a nuestros recuerdos ese chismesito de la selección de Bélgica que nunca pasará de moda por lo fuerte que es. Hablamos de la relación entre Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne, figuras de la selección de Bélgica, la cual se rompió hace más de una década por un escándalo amoroso que involucró a la entonces pareja del mediocampista.

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Nos remontamos al 2013 cuando Caroline Lijnen, novia de De Bruyne, tuvo una relación con Courtois durante un viaje a Madrid, generando una ruptura personal que hasta hoy sigue dejando marca.

El origen del conflicto que lo cambió todo dentro de la selección de Bélgica

En aquel entonces, ambos futbolistas no solo compartían selección, también coincidieron en el Chelsea y en categorías inferiores de Bélgica, por lo que su relación era bastante cercana. Sin embargo, esta camaradería no duraría para siempre, pues cuando Caroline Lijnen viajó a Madrid, comenzó una relación con Courtois, quien en ese momento jugaba en el Atlético de Madrid. Como era de esperarse, la situación se volvió pública poco después y explotó mediáticamente.

La versión que encendió más la polémica dentro del equipo belga

No se sabe si lo que ella declaró era verdad, pero supuestamente Lijnen cometió dicha infidelidad a raíz de que De Bruyne la engañó una vez. No conforme con eso, decidió afirmar a los medios: “Él me dio lo que no había recibido en años”, refiriéndose a Courtois. Obviamente, esto solo elevó la tensión, dejando en claro que no era solo un rumor, sino un verdadero conflicto personal entre los jugadores.

Como siempre sucede, hubo una división

En un deporte donde todo se trata sobre el trabajo en equipo, un conflicto como este puede quebrar más de una relación. Ambos jugadores tuvieron que compartir vestidor durante años dentro de la selección y, aunque trabajaban juntos, la amistad se perdió para siempre. Esto puso tensos a todos y dificultaba las interacciones.

¿Qué pasó después?

Nunca hubo una reconciliación. Courtois rehízo su vida y actualmente está comprometido con la modelo Mishel Gerzig, mientras que De Bruyne está casado con Michèle Lacroix.