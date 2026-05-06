4 capítulos de Peppa Pig ideales para ver con tus hijos del viernes 8 al domingo 10 de mayo

Peppa Pig es otra de las series muy populares entre los más pequeños de la casa, esta caricatura ayuda a los niños expresar y reconocer emociones, también les fortalece la autoestima y aprenden la cooperación y comprensión hacía con los demás; es por ello que aquí te dejamos los mejores capítulos para que puedas verlos con tus hijos este fin de semana.

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¿Quiénes son los personajes que salen en Peppa Pig?

Peppa Pig

George Pig

Evie Pig

Mamá Pig

Papá Pig

Abuela Pig

Abuelo Pig

Suzy Sheep

Rebecca Rabbit

Candy Cat

Danny Dog

Pedro Pony

4 capítulos ideales de Peppa Pig para ver con tus hijos

Silbido

Uno de los mejores capítulos de Peppa Pig para poder ver con tus hijos este fin de semana, es el que se llama “El Silbido". Este episodio es uno de los más famosos y vistos. Aquí es donde Peppa intenta aprender a silbar pero como no puede se frustra, posteriormente llama a su amiga Suzy Sheep para contarle todo y descubre que ella tampoco puede hacer eso, sin embargo, su amiga lo intenta y le sale perfecto a la primera vez.

El Castillo

El Castillo es uno de los capítulos especiales donde Peppa pierde sus botas favoritas, cuando se dedica a encontrarlas esto las llevará a una aventura a través de la tierra, el espacio y el mar. Este es uno de los episodios con mayor producción y es ideal para los niños que buscan tener algo diferente de la serie que se centra en la familia de la protagonista.

La fiesta de despedida de Madame Gazelle

Para este capítulo los niños creen que Madame Gazelle se va a jubilar y le organizan una fiesta de despedida. En este apartado se ve una trama llena de malentendidos muy divertidos y que sobre todo muestran el cariño, respeto y admiración que le tienen a la maestra, el final es uno de los más tiernos.

La Cápsula del Tiempo

Terminamos con el capítulo de la Cápsula del Tiempo, en este episodio Peppa Pig y sus compañeros de la guardería quieren enterrar una cápsula del tiempo, pero, lo divertido de este apartado es que, cuando descubren que, el artefacto que enterraron es de sus papás cuando eran niños, es aquí donde se muestra un momento lleno de nostalgia y es cuando se dan cuenta que, Madame Gazelle ha sido profesora de todos los habitantes del pueblo.