Christian Martinoli sufre aparatosa caída en plena conferencia (VIDEO): ¿Cuál es su estado de salud?

Christian Martinoli se vuelve tendencia en redes sociales tras protagonizar una aparatosa caída en plena conferencia en vivo. El momento quedó captado en video e, incluso, fue compartido por el mismo comentarista deportivo, quien tomó el incidente con bastante humor. De acuerdo con el audiovisual, Martinoli se encontraba hablando de diversos temas deportivos cuando dio un paso hacia atrás y se cayó por accidente.

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Como era de esperarse, la caída de Martinoli causó asombro y preocupación entre los presentes. No obstante, como el verdadero profesional que es, el narrador se levantó enseguida. Incluso, tomó su tropiezo con un toque humor, pues comparó su caída con la del querido Divo de Juárez: Juan Gabriel.

Martinoli también aprovechó el momento para bromear con una de las presentes, cuestionándola sobre quién era el responsable de su caída. “¿Quién puso esto?”, señaló. “Ahora, viste cómo caí con estilo (...) Metí la mano y casi me fracturo”, agregó con ese toque de humor y sarcasmo que tanto lo caracteriza.

¿Cuál es el estado de salud de Christian Martinoli tras sufrir aparatosa caída?

Afortunadamente, la caída no pasó a mayores, por lo que Christian Martinoli se encuentra bien, gozando de total salud. De hecho, el evento continuó de manera regular, con una que otra broma respecto a la caída, que ya se ha vuelto viral en redes sociales.

¿Quién es Christian Martinoli?

¿Christian Martinoli es uno de los comentaristas y narradores deportivos más influyentes y reconocidos de México. Con una trayectoria de casi tres décadas en la industria, Martinoli destaca por su estilo único, mismo que lo ha convertido en toda una referencia del periodismo deportivo a nivel nacional. Su historia en TV Azteca inició el 20 de julio de 1998. Desde entonces, no ha hecho más que acumular éxitos en su carrera, además de una profunda conexión con la afición mexicana.