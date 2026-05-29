¿Sin dinero? Equipo ofrece boletos de Bad Bunny al Barcelona por el fichaje de Lamine Yamal

El equipo rojiblanco envió un contundente mensaje al FC Barcelona; así es, estamos hablando de el Atlético de Madrid, quién a través de su cuenta de X compartió una peculiar propuesta para fichar a Lamine Yamal, sin embargo esto solo fue parte de una broma.

¿Cuál fue el mensaje que le envió el Atlético de Madrid al FC Barcelona?

A través de su cuenta de X la cuenta oficial de el Atlético de Madrid expresó lo siguiente: “HERE WE GO! Hemos enviado un fax al FC Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’.” Una de las cosas que llamó la atención de esta publicación es que estaba acompañada de una fotografía de Lamine Yamal con la palabra “Breaking”. Dicho post alcanzó más de 16 millones de vistas y actualmente acumula 180 mil likes. Por su parte muchos comentarios han apuntado que el fichaje de la estrella de Barca es casi imposible.

Reacción de FC Barcelona ante la propuesta del Atlético de Madrid

Luego de la broma que realizó el Atlético de Madrid al FC Barcelona sobre el fichaje de Lamine Yamal el reconocido equipo Azulgrana no ha respondido a dicho mensaje así como tampoco lo ha hecho el ganador de 7 títulos oficiales.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

¿Quiénes han sido las ex novias de Lamine Yamal?

El reconocido deportista ha tenido una trayectoria amorosa que ha acaparado los reflectores de diversos medios de comunicación ya que sus relaciones sentimentales han involucrado celebridades quiénes han sido las siguientes:

Alex Padilla: La reconocida influencer tuvo una relación con el jugador de fútbol durante la Eurocopa de 2024, sin embargo su relación dió fin a finales del mismo año.



La reconocida influencer tuvo una relación con el jugador de fútbol durante la Eurocopa de 2024, sin embargo su relación dió fin a finales del mismo año. Nicki Nicole: La cantante de trap argentina mantuvo una relación breve con Lamine Yamal a mediados de 2025. Sin embargo, la relación duró un par de meses.



La cantante de trap argentina mantuvo una relación breve con Lamine Yamal a mediados de 2025. Sin embargo, la relación duró un par de meses. Fati Vázquez: La reconocida influencer mantuvo un romance breve de verano con el jugador, esta fue una de las relaciones más polémicas debido a la diferencia de edad ya que mientras la influencer tenía 30 años Yamal era menor de edad.

Por otro lado, la modelo italiana Anna Gestoso así como Lily Rowland también forman parte de la lista ya que son celebridades con quienes se le ha vinculado al futbolista.