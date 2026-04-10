Así es la lujosa mansión de Ozzy Osbourne que fue puesta a la venta tras su muerte: ¡Vale millones de dólares!

Sharon Osbourne pone a la venta la lujosa mansión de la familia en Los Ángeles, California, a casi un año de la muerte de Ozzy. Según diversos reportes, la propiedad fue listada por $17 millones de dólares. La decisión de venderla llega tras su traslado definitivo al Reino Unido, donde poseen una finca en Buckinghamshire. Los Osbourne adquirieron la casa en 2015 por 11,85 millones de dólares. No obstante, su construcción data de 1920 y aquí re mostramos cómo luce el interior.

Así es la lujosa mansión de Ozzy Osbourne que fue puesta a la venta tras su muerte

La propiedad se ubica en el icónico barrio de Hancock Park, cerca de Los Ángeles, California, y está compuesta por aproximadamente media hectárea. El terreno cuenta con una casa de huéspedes así como la residencia principal de 950 metros cuadrados. Entre sus amenidades destaca una emblemática sala de cine y una acogedora chimenea llena de autógrafos, además de una amplia cocina, sala, comedor y techos altos.

También cuenta con una biblioteca con paneles de madera, un gran jardín y una piscina al aire libre; así como cuatro dormitorios con su respectivo baño, a excepción de la habitación principal, que tiene dos baños y su propio vestidor. La casa también tiene un elevador que conecta todas las plantas del hogar. Aquí te dejamos las imágenes compartidas por el gestor inmobiliario:

¿Por qué los Osbourne dejaron Estados Unidos para irse a vivir al Reino Unido?

Estados Unidos fue la residencia permanente de los Osbourne por años. Allí grabaron importantes realities de televisión, como The Osbournes y Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home. No obstante, en 2022, el Príncipe de las Tinieblas expresó sus deseos por abandonar el país de las barras y las estrellas para volver a su natal, Reino Unido.

En aquel momento, Ozzy citó la “locura” de los Estados Unidos y el aumento en la violencia armada como sus principales motivos. Sin embargo, debido a ciertos problemas de salud del cantante, la familia fue obligada a permanecer más de lo esperado en el Golden State. No obstante, a medida que el Parkinson de la leyenda del heavy metal fue avanzando, la familia finalmente volvió a Buckinghamshire para que el músico pasara sus últimos días en la tierra que lo vio nacer.

¿De qué murió Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne murió a los 76 años, el 22 de julio de 2025, tras una larga lucha contra el Parkinson tipo II. El Príncipe de las Tinieblas logró despedirse de la música, sus colegas y fans con un último concierto en Birmingham, tres semanas antes de su muerte.