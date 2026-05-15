Bruce Willis ya no puede hablar: así es su estado de salud hoy 15 de mayo

No hay buenas noticias; Bruce Willis está atravesando por una de las etapas más delicadas de su enfermedad en este momento. Su esposa, Emma Heming Willis, reveló que el querido actor de Duro de Matar ya no puede hablar debido al avance de la demencia frontotemporal que le fue diagnosticada tras sufrir afasia. La dura noticia ya ha generado conmoción a millones de fans del actor, quien era reconocido en todo el mundo. Sin duda, lo más difícil para el mundo es leer las emotivas palabras con las que Emma describió la difícil situación actual que enfrenta el intérprete.

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Emma Heming compartió un mensaje muy emotivo sobre Bruce Willis

La modelo y empresaria Emma Heming Willis reveló que la enfermedad continúa avanzando y generando complicaciones debido a las limitaciones físicas y cognitivas a las que se enfrenta el actor. Sin embargo, y a pesar de ello, unas emotivas palabras fueron suficientes para explicar que el vínculo y el cariño entre ambos permanecen intactos: “Cuando nos miramos, no hacen falta palabras”.

Bruce Willis ya no puede comunicarse

Emma explicó que en estos momentos, Bruce Willis ya no es capaz de comunicarse verbalmente. Sin embargo, eso no es impedimento para que continúe compartiendo momentos junto a su familia. Sus declaraciones de inmediato se viralizaron en redes sociales debido al enorme cariño que millones de personas sienten por el actor.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

Todo inició en 2022, cuando la familia del actor anunció que padecía afasia, un trastorno neurológico que afecta el lenguaje, la comprensión y la comunicación. Tiempo después, confirmaron que el diagnóstico evolucionó a algo que se llama demencia frontotemporal. Se trata de una enfermedad degenerativa que afecta el comportamiento, la memoria, las emociones y la capacidad de hablar.

¿Cómo ha cambiado la vida de Bruce Willis?

Bruce tuvo que alejarse de la actuación y las cámaras. Él y su familia decidieron priorizar su cuidado y su salud. De esta forma también pasarían más tiempo en familia. Emma también reveló que el actor no es consciente de su condición; incluso, llegó a describirlo como “una bendición y una maldición”.