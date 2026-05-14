Alejandro González Iñárritu dará firma de autógrafos en CDMX por los 25 años de Amores perros

Si eres un cinéfilo de corazón, prepárate, porque Alejandro González Iñárritu tendrá una emocionante convivencia con sus fans en la Ciudad de México para celebrar los 25 años de Amores perros, una de las películas más importantes dentro de la historia del cine mexicano contemporáneo. Como parte del aniversario, el cineasta reveló que dará una firma de autógrafos el próximo 23 de mayo en la CDMX, algo que de inmediato ha comenzado a emocionar a miles de fans del cine y del trabajo del cineasta.

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¿Cuándo y dónde será la firma de autógrafos?

Ahora sí toma nota para que no te pierdas la oportunidad de conocer a uno de los cineastas más importantes de nuestro país. Esto es lo que debes saber de la firma de autógrafos:



Día : 23 de mayo de 2026

: 23 de mayo de 2026 Hora : 12:00 PM

: 12:00 PM Lugar: Librería Mauricio Achar, ubicada al sur de la CDMX

De acuerdo con la información compartida, este evento contará con acceso libre y lo mejor de todo es que los asistentes se podrán llevar el nuevo libro conmemorativo del director para que lo firme.

¿Qué incluye el libro especial de Amores perros?

La verdad es que vale la pena asistir y adquirir el libro, pues es un lanzamiento de una edición especial dedicada al aniversario de la película. El libro incluye fotografías inéditas, material detrás de cámaras, páginas del guion original y anotaciones que se hicieron durante la producción. Si eres fanático de la película y del director, este libro te mostrará detalles asombrosos de una de las películas mexicanas más influyentes de los últimos años.

¿Por qué Amores perros sigue siendo tan importante?

Aunque la película fue estrenada en el año 2000, marcó un antes y un después en la historia del cine. Para comenzar, con esta película Iñárritu debutó como director; además, el filme posicionó a Gael García Bernal a nivel internacional. Esta cinta le valió al director una nominación al Oscar y el reconocimiento mundial. Hoy en día es una cinta de culto y fuente de inspiración para nuevos talentos en nuestro país.