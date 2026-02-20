¿Cuál fue la causa de muerte de Eric Dane? Esto dijo su familia

Hoy jueves 19 de febrero se dio a conocer la triste noticia de que Eric Dane murió la misma tarde de este día, después de haber combatido incansablemente la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

La noticia se divulgó a través del medio People con quienes familiares del actor habrían compartido la noticia de su fallecimiento, estas fueron sus declaraciones:

"Con el corazón lleno de tristeza, compartimos que Eric Dane falleció la tarde del jueves tras una valiente batalla contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, de su devota esposa y de sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su mundo."

El actor de Grey’s Anatomy reveló apenas el año pasado, aproximadamente en abril del 2025 que tenía ELA, en una entrevista exclusiva que tuvo para People y desde entonces si bien pudo seguir participando en diferentes producciones el deterioro de su salud fue notorio.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica, también conocida como ELA, es una enfermedad neurodegenerativa que progresa y afecta a las neuronas del sistema motriz, las encargadas de controlar los movimientos del cuerpo como caminar, hablar, tragar o respirar.

Al tiempo que la ELA avanza las neuronas comienzan a morir y los músculos no reciben señales del cerebro, lo que provoca que se debiliten, atrofien y al punto final dejen de funcionar. La ELA no suele afectar la conciencia de la persona que la padece, por lo que en muchos casos los que tienen esta enfermedad están lúcidos mientras notan cómo su cuerpo se deteriora poco a poco.

Hasta la actualidad la ELA no tiene ninguna cura, solamente tratamientos que ayudan a ralentizar su progresión y mejorar lo más posible la calidad de vida del paciente.

De acuerdo a la declaración que dio la familia de Eric Dane, el actor se habría convertido en un defensor de la investigación y concientización sobre la ELA "decidido a marcar una diferencia para otras personas que enfrentan la misma batalla".