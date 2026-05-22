Luto en la televisión: Muere querido actor de “Doctor Who” a los 79 años

La industria de la televisión está de luto. Muere Michael Keating, querido actor de series como “Doctor Who” y “Blake’s 7” a los 79 años. Su muerte sucedió el pasado 26 de abril, pero no fue hasta la noche de este jueves, 21 de mayo, que el representante de la estrella, Dan Ireson, confirmó el lamentable deceso a través de un comunicado.

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¿De qué murió Michael Keating, actor de "Doctor Who"?

Según se informó en el comunicado lanzado por su representante, el actor británico perdió la vida tras enfrentar diversas complicaciones derivadas de la demencia que padecía. Michael Keating murió "pacíficamente en su casa".

¿Quién era el actor Michael Keating?

Nacido en Edmonton, Inglaterra, Michael Keating incursionó en la industria de la televisión entre la década de los 60 y 70, con diversas apariciones en programas como "Special Branch", "Merry-Go-Round", "Omnibus", "The Dragon's Opponent". No obstante, su rol más conocido fue en la serie de ciencia ficción de la BBC de 1977: “Doctor Who”, donde dio vida a Goundry, en el episodio de "The Sun Makers".

Otra de sus actuaciones más recordadas, sin duda, fue la de Vila Restal en la serie "Blake's 7". El actor se encargó de dar vida a este icónico personaje durante 52 episodios, así como en proyectos posteriores de audio. Otras producciones de las que fue parte a lo largo de su trayectoria artística incluyen títulos como "EastEnders" donde interpretó al Reverendo Stevens de 2005 a 2017, y la obra de teatro "Are You Lonesome Tonight", sobre Elvis Presley.

El reconocido actor también prestó su voz para varios personajes en proyectos de audio de "Doctor Who", siendo una pieza clave en la franquicia de ciencia ficción. Sin duda, la industria del entretenimiento ha perdido a una gran figura. Descanse en paz, el querido actor británico, Michael Keating.