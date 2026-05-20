Ícono de “Todo en 90 Días” es hospitalizada de EMERGENCIA para cirugía del corazón, ¿qué le pasó?

Nikki Exotika quien fue ícono de “Todo en 90 días” tuvo que asistir al hospital para una operación de corazón en calidad de urgente; de acuerdo con los primeros informes, los reportes médicos tuvieron que someterla a esta cirugía debido a que tenía varias arterías bloqueadas.

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Por otro lado, según su Myrna, madre de Nikki y quien también fuera una referente de “90 Day Fiancé” su hija sería sometida a una cirugía de triple bypass, sin embargo, al final necesitó un cuádruple bypass, ya que cuatro de sus arterias necesitaban injertos y se encontraban bloqueadas.

¿Cuánto duró la cirugía de Nikki Exotika?

Myrna comentó a medios locales que, la cirugía de su hija había durado unas 7 horas, y que el número de personal médico fue de 27 personas; sin embargo, lo que llamó la atención fue que, su hija Nikki Exotika tuvo que ser puesta en una máquina de respiración hasta que pudiera respirar mejor ella misma.

En una publicación de Instagram, Mama Myrna dijo que Nikki estaría fuera por un tiempo, de hecho, creó un GoFundMe, el cual es para ayudar a la estrella del programa de televisión y para pagar todos los gastos médicos mientras se recupera de esta operación, la cual parece ser que fue muy complicada.

De acuerdo con las declaraciones de la mamá de Exotika, la actriz ya llevaba mucho tiempo con dolor en el pecho, tenía dificultad para respirar y sufría de acidez; al acudir al médico pudo recibir un certificado de buena salud, el cual había sido expedido por un cardiólogo, pero, la madre de Nikki aseguró que, su hija casi se desmaya durante una actuación antes de que se sometiera a dicha cirugía.

Tras este percance, cuando iban camino de regreso al cardiólogo, la actriz sufrió un leve infarto y fue por ello que fue trasladada de urgencia al hospital. Antes de la cirugía le tomaron una angiografía donde se dieron a conocer las obstrucciones en sus arterias, las cuales eran muy extensas.