En 2022, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia y, posteriormente, con demencia frontotemporal. Desde entonces, el actor ha permanecido alejado de la esfera pública. Dado que esta enfermedad no tiene cura, su familia ya se encuentra preparada para lo inevitable: la muerte; así lo ha revelado su esposa, Emma Heming–Willis. No obstante, para honrar al actor en vida, Emma ha anunciado una IMPORTANTE decisión: la creación de una nueva organización benéfica.

Esposa de Bruce Willis anuncia IMPORTANTE decisión ante la devastadora demencia del actor

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la esposa de la leyenda del cine de acción anunció la creación del Fondo Emma y Bruce Willis para la Investigación de la Demencia y el Apoyo a los Cuidadores.

“Nuestra experiencia con la demencia frontotemporal me ha abierto los ojos a la realidad que afrontan tantas familias cuando un ser querido vive con esta enfermedad”, aseguró Heming vía redes sociales. “Este fondo es nuestra manera de contribuir al avance de la investigación, creando conciencia sobre la DFT, apoyando investigaciones prometedoras y acompañando a los cuidadores que llevan una carga tan pesada”, agregó.

Esta no es la única decisión importante que ha tomado la familia en torno a la enfermedad del actor. Hace unos meses se informó que, una vez que Bruce ya no esté presente, su cerebro será donado a la ciencia para contribuir a la investigación de la enfermedad y, de ser posible, lograr un avance en el mundo de la medicina.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis? Este es su diagnóstico

Bruce Willis sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro del cine en 2022, tras ser diagnosticado con afasia, un tipo de daño cerebral que afecta el habla, la mímica y la escritura. Un año después, la situación empeoró y Bruce recibió un nuevo diagnóstico: demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas e inglés).

La demencia frontotemporal no tiene cura. De acuerdo con información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), esta enfermedad afecta de manera directa al lóbulo frontal y temporal del cerebro, lo que altera la capacidad del ser humano para comunicarse, pensar, tomar decisiones y recordar. Bajo esta línea, Bruce Willis requiere de cuidados especiales y supervisión permanente, pues, tal como lo ha revelado la familia, su enfermedad avanza día con día.