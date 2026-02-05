¡IMPRESIONANTE! Revelan primera fotografía de Bruce Willis tras ser diagnosticado con demencia

Bruce Willis , quien padece de demencia frontotemporal, “reapareció” por primera vez desde que se retiró oficialmente en 2022. Los fanáticos se impresionaron profundamente al ver esta fotografía del actor, luego de que se retirara por completo de los focos de Hollywood. La imagen, recién publicada en plataformas digitales, reavivó el interés del público hacia el querido protagonista de “Duro de Matar”, tras haber sido diagnosticado con esta enfermedad degenerativa .

¿Por qué Bruce Willis se retiró?

La vida de Bruce Willis cambió por completo en 2022. En aquel momento, su familia informó que la estrella se retiraría al recibir un diagnóstico inicial de afasia, un trastorno que afecta directamente el lenguaje y la capacidad de comunicación. Sin embargo, la angustia creció en 2023, cuando informaron que la condición del ganador del Globo de Oro había progresado significativamente. Tras nuevos estudios, se confirmó un diagnóstico más específico y devastador: demencia frontotemporal (DFT/FTD).

¿Bruce Willis se ha dejado ver en público recientemente?

La incertidumbre sobre su estado actual es constante. Recientemente, una reconocida página de fan page de Bruce Willis en Instagram reavivó el debate sobre la manera en la que luce el actor hoy día. En la imagen difundida, se veía a Willis bajando unas escaleras vistiendo ropa casual y cómoda, algo que llevó a los usuarios a interpretar de inmediato que la imagen podría ser reciente.

Es importante destacar que, aunque es una página que cuenta con más de dos millones de seguidores y se caracteriza históricamente por manejar información fidedigna del actor, no existe una confirmación precisa de cuándo fue capturada la instantánea.

Sin embargo, independientemente de si la foto es actual o pertenece a los meses previos, el post generó una ola de mensajes de apoyo y esperanza hacia el actor que inundó las redes sociales:

“Bello, lo q se ve es gran esfuerzo y no se rinde”, comentaba un seguidor, mientras otros añadían: “se ve bien y concentrado. ¡Él y su familia me tienen en el corazón!”, “a pesar de su enfermedad, se ve tan lleno de vida, ¡y ni su rostro ni sus ojos lo notan! Me cuesta imaginar que Bruce pueda tener demencia frontotemporal. Tiene una familia maravillosa que lo rodea con todo su amor, sin excepción. Creo que este amor ayuda a frenar el avance de esta terrible enfermedad. Les mando mucha fuerza a Bruce y a su familia. Lo queremos muchísimo”, “el mejor actor del mundo. Todos los días le pido a Dios que él esté bien”.

Revelación de Emma Heming Willis: ¿Qué es la anosognosia?

A pesar de las imágenes reconfortantes, la preocupación en torno a la salud de Bruce Willis sigue en crecimiento constante. Recientemente, su esposa, Emma Heming Willis, aportó datos que aclaran la complejidad de su situación diaria. Emma explicó que Bruce vive con anosognosia, una condición neurológica que puede impedir que la persona reconozca su propia enfermedad o sus síntomas.

