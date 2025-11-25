Empeora el estado de salud de Bruce Willis, su familia ya tomó una DOLOROSA decisión

Han pasado tres años desde que Bruce Willis anunció su retiro del cine por problemas de salud. Desde entonces, su estado se ha ido deteriorando. En 2023, el actor de ‘Duro de Matar’ fue diagnosticado con demencia frontotemporal, también conocida como FTD, por sus siglas en inglés. Esta enfermedad ha ido avanzando con rapidez, al grado de necesitar cuidado y supervisión permanente y especializada. Ante ello, su esposa, Emma Heming-Willis, ha dado a conocer que la familia se prepara para la inevitable muerte del actor, además de ya haber tomado una dolorosa, pero importante decisión: donar su cerebro a la ciencia.

A través de una entrevista para USA Today, Emma reveló que, conforme los días avanzan, la leyenda del cine de acción pierde cada vez más sus capacidades cognitivas, por lo que no queda más que irse preparando para lo inevitable, pues la familia desea que el actor tenga una despedida digna. Al prevenirse, Emma también pretende “facilitar” las cosas para sus hijas, Mabel y Evelyn, de 13 y 11 años, una vez que el actor ya no esté.

“Como sociedad, no pensamos en estas cosas. No pensamos en la atención ni en nuestros planes de atención, ni en la muerte. Pero realmente necesitamos hacerlo, y no debemos verlo con tanto pesimismo”, reveló la esposa de Willis para el citado medio estadounidense.

Familia de Bruce Willis donará su cerebro a la ciencia

Dado que la demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura, la familia del aclamado actor de Hollywood ha tomado una dolorosa, pero importante decisión: donar su cerebro a la ciencia, con el único objetivo de lograr un avance en la medicina e intentar comprender más a fondo su enfermedad. “Es emocionalmente difícil, pero importante para la investigación”, agregó.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

Bruce Willis padece demencia frontotemporal. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), existen diversos tipos de demencia, como el alzheimer, la demencia con cuerpos de Lewy, la vacuolar o la frontotemporal. En general, el término “demencia” es utilizado para referirse a cualquier alteración en las capacidades para pensar, tomar decisiones y recordar.

En el caso de la demencia frontotemporal, que es la que padece Bruce Willis, el lóbulo frontal y temporal del cerebro son los principales afectados. En este sentido, los pacientes de FTD suelen presentar cambios o dificultades en el lenguaje, personalidad y conducta. Entre los síntomas más comunes se encuentra la pérdida de memoria y atención, dificultades para comunicarse y razonar y afectaciones en la percepción visual. Hasta ahora, no hay cura para la demencia frontotemporal.

