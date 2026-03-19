Una carrera de más de 5 décadas lo confirmaron como un “hombre de acción": Esta fue la última película de Chuck Norris

Esta mañana se dio a conocer que la leyenda del cine, Chuck Norris había sido hospitalizado de emergencia, dejando consternados a sus millones de fanáticos del mundo, pues con el paso de las décadas, este actor se ha convertido en una de las personalidades más queridas, respetadas y “temidas” de acción.

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De acuerdo con el portal TMZ, Chuck habría recibido atención médica de última hora debido a complicaciones mientras se encontraba en la isla de Kauai en Hawaii, despertando la atención de todo el mundo del entretenimiento, pues aunque este hombre es “invencible”, su edad ya es un poco avanzada, motivo por el cuál poco a poco se alejó de la actuación.

¿Cuál fue la última película de Chuck Norris?

Se tiene previsto que este año, el actor de 86 años estrene la película Zombie Plane, en la que fue su última producción cinematográfica donde Chuck Norris se interpreta a sí mismo, donde es el agente de una organización gubernamental secreta que recluta a celebridades. De acuerdo con la sinopsis revelada, la historia se centra en un brote zombie en un avión, misma que lo obligará a actuar para evitar su expansión.

Esta película de acción y comedia está dirigida por Lav Bodnaruk y Michael Mier, además de que contará con la actuación de Ice-T, Vanilla Ice y Sophie Monk entre más personajes que nos darán una historia completamente nueva.

Se espera que esta película se estrene en cines del mundo este mismo verano, aunque tras los problemas de salud que enfrenta Chuck Norris esta podría reagendarse.

¿Qué le pasó a Chuck Norris?

Por ahora el estado de Chuck Norris se ha mantenido reservado, pues únicamente se compartió que tuvo un “incidente”, aunque se espera que en las próximas horas su círculo cercano revele los detalles del estado de salud de este hombre de acción quien hace unos días cumplió 86 años.

Respecto a su reciente cumpleaños, Chuck declaró que él no envejecía, sino que subía de nivel, y es que a través de las décadas se ha vuelto uno de los íconos más queridos de las películas de acción.