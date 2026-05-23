Hallan sin vida a querido actor de “Arrow”, días después de reportar su desaparición

Luto en el entretenimiento. Muere Stewart McLean, actor de series como “Virgin River”y “Arrow”, a los 45 años. La celebridad fue hallada sin vida días después de que se reportara su desaparición. Previo a su muerte, las autoridades advirtieron que éste podría haber sido víctima de homicidio. Lamentablemente, tal hipótesis se confirmó tan sólo unas horas después.

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Muere Stewart McLean, actor de “Arrow” y “Virgin River”: ¿Qué le pasó?

De acuerdo con reportes internacionales, Stewart McLean fue visto por última vez en su residencia en Lions Bay, Canadá, el pasado 15 de mayo. La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) recibió el reporte de su desaparición días después, el 18 de mayo.

“A medida que avanza la investigación, los agentes están recopilando y analizando pruebas, revisando grabaciones de cámaras de seguridad y realizando entrevistas para reconstruir la cronología de las actividades del Sr. McLean antes del 15 de mayo de 2026”, explicó un miembro del Equipo Integrado de Investigación de Homicidios de Canadá (IHIT).

Tras días de investigación, las autoridades informaron que el actor podría haber sido víctima de homicidio. Por desgracia, la hipótesis se confirmó y los restos de Stewart McLean fueron hallados cuatro días después de su desaparición.

“Con gran tristeza nos despedimos de nuestro querido cliente, Stew McLean”, escribió la agencia a la que pertenecía el actor, Lucas Talent Inc. “Siempre fue un placer trabajar con él: dedicado, profesional, entusiasta e infinitamente divertido. Muchos directores de casting se han puesto en contacto con la familia de Stew y con nuestra agencia para expresar sus condolencias, y todos los mensajes coinciden en lo mismo: era una persona maravillosa y lo mucho que lo echaremos de menos. Descansa en paz, Stew. xo”. se lee en el escrito.

| Crédito: Lucas Talent Inc.

Actualmente, su muerte se investiga como un homicidio. De momento, no sean revelado los posibles motivos y/o nombres de sospechosos.

¿Quién era Stewart McLean?

Stewart McLean destacó en la industria del cine y la televisión de Vancouver gracias a sus apariciones episódicas y trabajos menores. A nivel internacional, formó parte de títulos como “Murder in a Small Town”, “Happy Face”, “Arrow” y, su más reciente aparición en la pantalla chica: la séptima temporada de “Virgin River”.

Descanse en paz, Stewart McLean.