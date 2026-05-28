Muere legendario actor de series de televisión, como “The X Files”, a los 90 años

La industria de la televisión se encuentra de luto. Muere el actor Charles Michael Cioffi a los 90 años. La estrella de Hollywood, famosa por aparecer en diversos episodios de “The X Files” y "Law & Order", falleció el pasado viernes, 22 de mayo, pero no fue hasta ahora que su familia compartió la noticia a través de un comunicado vía internet.

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“Charles Michael Cioffi falleció el 22 de mayo de 2026, a la edad de 90 años. Nació el 31 de octubre de 1935 y residía en Marina del Rey, California”, se lee en el escrito compartido en la página creada en memoria del actor.

¿Quién era Charles Cioffi, legendario actor de series de TV?

Charles Cioffi era famoso por aparecer en diversas series de televisión como policía y delincuente. Entre sus principales actuaciones destacan títulos como “Klute”, “Shaft”, “Get Christie Love”, “Bonanza”, “The FBI”, “The Bionic Woman”, “Hawaii Five-O”, “Law & Order”, y, por supuesto, “The X-Files", por mencionar algunos.

No obstante, la trayectoria de Charles en el mundo del entretenimiento fue más allá de la pantalla chica. El actor también fue parte de Broadway con papeles como John Hancock del musical "1776"; además de aparecer en novelas como “Ryan's Hope”, “As the World Turns”, “Days of Our Lives” y “All My Children”.

Charles Cioffi también compartió créditos con el emblemático Tom Cruise en “All Right Moves” de 1983, donde interpretó al padre viudo del actor. En cuanto a su trayectoria en la industria del cine, destaca su actuación en títulos como “Lucky Luciano”, “The Don Is Dead” y “Crazy Joe”, así como “The Thief Who Came to Dinner”, “The Other Side of Midnight”, “Time After Time”, “Costa-Gavras' Missing”, “Remo Williams: The Adventure Begins”, “Newsies” y “Used People”.

Charles Cioffi en escena | Crédito: Getty Images

¿De qué murió Charles Cioffi?

De acuerdo con la información compartida por sus familiares, Charles Cioffi falleció por “causas naturales” en su residencia en California. A la estrella de Hollywood le sobreviven su esposa, Anne, y sus dos hijos.

Descanse en paz la leyenda policiaca del cine y la televisión, Charles Michael Cioffi.