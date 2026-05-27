ÚLTIMA HORA: Sentencian a prisión al exasistente de Matthew Perry por su muerte, estos son los años de condena

Luego de la trágica muerte de Matthew Perry, una de las estrellas de la icónica serie "Friends", las autoridades de Estados Unidos han determinado la sentencia en años que tendrá que pasar en prisión Kenneth Iwamasa, quién fue el autor del crímen que le causó la muerte al reconocido actor. De acuerdo con los reportes, Iwamasa; quién fue exasistente del actor, pasará 3 años y cuatro meses en la cárcel además de que deberá pagar una cuantiosa multa económica. Este hecho sin duda ha causado gran sorpresa ya que muchas personas buscaron justicia por este caso desde que la reconocida estrella de televisión.

Asistente de Matthew Perry confesó haberlo matado

En agosto de 2025 Kenneth Iwamasa, exasistente del actor Matthew Perry, confesó haberle suministrado dosis de ketamina al actor que dió vida al perosnaje de Chandler Bing en la serie de televisión "Friends". Esto desafortunadamente ocasionó la muerte del reconocido actor. De acuerdo con la Fiscalía la inyección de las dosis se dió "repetidamente sin capacitación médica, incluyendo múltiples inyecciones" además cabe recalcar que, según las acusaciones, el médico Salvador Plasencia fue quién capacitó a Iwamasa para que cometiera tal acto.

Por otro lado, en este caso hubo más implicados, no solo Kenneth Iwamasa ya que también Jasveen Sangha, los doctores Plasencia, Erik Fleming y Mark Chávez estuvieron involucrados en el crimen. A pesar de que el actor murió el 28 de octubre de 2023 hasta hoy 27 de mayo de 2026 se ha dado a conocer que el actor intelectual del crímen, Kenneth Iwamasa, tendrá que pasar algunos años en prisión.

La multa que deberá pagar Kenneth Iwamasa y todas las consecuencias por la muerte de Matthew Perry

A pesar de que estaba en tentativa que Iwamasa pasara 15 años en la cárcel esto no fue así ya que solo pasará 3 años y cuatro meses. Sin embargo, sumado a esto, deberá pagar una multa de 10,000 dólares. Por otro lado, el responsable de la muerte del actor también deberá pagar dos años de libertad condicional supervisada.

Esto sin duda ha causado gran sorpresa en todos, especialmente en las personas que siguieron de cerca el trabajo de Matthew Perry, quién habló publicamente de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir’ lanzado en 2022.

