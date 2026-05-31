Muere estrella de televisión reconocida por destacar en icónico reality show

El mundo de los reality shows está de luto, esto luego de que se revelara que Matt Brown, conocido por su participación en el exitoso programa titulado Alaskan Bush People, fue encontrado sin vida el pasado 30 de mayo en un río del estado de Washington, Estados Unidos. La lamentable noticia fue confirmada por su hermano, Solomon Isaiah Bear Brown, quien compartió en redes sociales un emotivo mensaje. Su muerte llamó la atención de los fans, pues el exintegrante del reality presentaba lesiones en el cuerpo.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Matt Brown?

De acuerdo con la información compartida por su familia, el cuerpo de Matt Brown fue localizado en un río en Washington. Varias personas llamaron a las autoridades, pues habían visto el cuerpo en el lugar. Su hermano Bear explicó que el hallazgo ocurrió el sábado 30 de mayo y que las autoridades acudieron al llamado de los reportes; posteriormente, el cuerpo fue identificado.

Algo que llamó la atención de los fans y la familia de Matt Brown fue que las autoridades reportaron que el cuerpo contaba con indicios que apuntaban a una posible autolesión, por lo que las autoridades estadounidenses continúan investigando para determinar exactamente qué ocurrió y descartar cualquier otra hipótesis.

'Alaskan Bush People' Matt Brown's Body Recovered After Jacket Spotted https://t.co/3ctVTytAiV — TMZ (@TMZ) May 31, 2026

La lucha personal que enfrentó durante años

Durante los últimos años, Matt Brown habló abiertamente sobre que se encontraba enfrentando problemas de adicción y que constantemente se encontraba intentando mantenerse sobrio. Su hermano reveló que había sufrido una recaída y que estaba intentando que este regresara a rehabilitación. Su hermano se lamenta no haber intentado más para evitar este fatídico final.

¿Quién era Matt Brown?

Matt Brown se convirtió en una de las caras más reconocidas del reality Alaskan Bush People. En este se seguía la vida de la familia Broen mientras sobrevivían a la naturaleza en entornos alejados de la civilización. El público quedó fascinado con su estilo de vida y lograron convertirse en uno de los éxitos más grandes de la década.

