Luto en el cine: Muere Kelly Lee Curtis a los 69 años

La industria del cine está de luto. Muere la reconocida actriz de Hollywood, Kelly Lee Curtis, a los 69 años. La noticia fue confirmada por su hermana, Jamie Lee Curtis, quien la despidió con un desgarrador mensaje a través de redes sociales.

“Un cálido aloha a mi hermana mayor, Kelly Lee Curtis. Falleció esta mañana”, escribió la actriz de Halloween en compañía de una postal de su querida hermana. “Fue mi primera amiga y confidente de toda la vida. Era increíblemente hermosa y una actriz talentosa. Jugaba muy bien al juego de corazones, coleccionaba tortugas, amaba a su familia, la naturaleza, la música, las compras de segunda mano, los viajes, Facebook y Pokémon Go.”, se lee en el escrito.

¿De qué murió Kelly Lee Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis?

En el mismo escrito, la actriz de "Freakier Friday" da a conocer que su hermana falleció por causas naturales, en su hogar y en paz. Si bien no dio más detalles al respecto, Jamie aseguró que ésta será recordada por “su amorosa generosidad, sus opiniones firmes, su infinita curiosidad, su estilo único y sus galletas de almendra en forma de media luna en Navidad”. La actriz terminó su mensaje de despedida con una bendición húngara, tal como lo hubiera deseado su hermana: “Isten Veled, Dios está contigo”.

Luto en el cine tras la muerte de Kelly Lee Curtis | Crédito: Getty Images

¿Quién fue Kelly Lee Curtis? Así fue su trayectoria en el cine

Kelly Lee Curtis fue parte de una de las familias más queridas en la industria del séptimo arte. Hija de Janet Leigh y Tony Curtis, Kelly hizo su debut en la actuación desde muy temprana edad. Con tan sólo dos años apareció en la cinta “Los Vikingos” (1958), protagonizada por sus padres.

Entre sus actuaciones más destacables se encuentran títulos como “The Devil's Daughter” (1991) y “Trading Places” (1983), donde compartió créditos con su hermana. También apareció en la serie de los 90, “The Sentinel”, donde interpretó a la teniente Carolyn Plummer. Aunado a su trabajo en la actuación, Kelly también se desempeñó como asistente de Jamie en producciones como “Freaky Friday” (2003), “Christmas With the Kranks” (2004) y “You Again” (2010).

Descanse en paz, Kelly Lee Curtis.