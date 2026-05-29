ÚLTIMA HORA: Muere figura CLAVE para la creación del universo de Star Wars a los 80 años, después de una batalla contra el cáncer

Este viernes 29 de mayo se dio a conocer que Marcia Lucas, la ex esposa de George Lucas falleció a la edad de 80 años, considerada como una de las mentes maestras detrás del universo de Star Wars, dejando un gran legado dentro de este universo que ha hecho soñar a medio mundo.

Por años se ha hablado de lo que George Lucas ha hecho con Star Wars, pero en realidad pocas personas sabían sobre la influencia de Marcia en este universo, pues uno de los premios Oscar que ganó la película en 1978 se deben gracias a su trabajo en el montaje, dejando en claro su determinación en la obra en uno de los detalles más significativos de la estética de esta saga.

¿De qué murió Marcia Lucas?

De acuerdo con primeros reportes, se tenía el conocimiento de que la montadora de cine se encontraba luchando contra el cáncer, mismo que le habría causado más complicaciones a la salud. De acuerdo con la primera información compartida por su familia, se sabe que Marcia falleció el pasado miércoles 27 de mayo en su casa de California rodeada de sus seres queridos.

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Los demás detalles de la partida de esta personalidad que revolucionó al cine el siglo pasado se han mantenido en privado por respeto a la familia.

¿Quién fue Marcia Lucas?

Marcia Griffin Lou como era su nombre de soltera, fue una montadora de cine estadounidense, su obra le llevó a ganar el Óscar a Mejor Montaje en el año de 1978 por su trabajo en Star Wars Episodio IV: Una Nueva Esperanza, donde todo el mundo fue testigo de sus capacidades y sensibilidad por la obra, misma que terminó por revolucionar el séptimo arte.

Marcia comenzó a trabajar con George Lucas en el cortometraje Filmmaker de 1968 y su visión le valió para colaborar con Verna Fields en la edición de American Graffiti de 1973, lo que le consiguió su primera nominación al Óscar en 1974.

Posteriormente editó Alicia Ya No Vive Aquí de Martin Scorsese y fue supervisora de Taxi Driver y New York, New York, trabajos con los que afianzó un nombre dentro de la industria hasta el gran éxito de Star Wars, donde terminó siendo la montadora de la trilogía original.

Su relación con George fue desde 1968 hasta su divorcio en el año de 1973, donde se ha mencionado que ocurrió debido a que el director estaba obsesionado con el trabajo.