La “nueva trilogía” de Star Wars cumple 10 años

En su momento (y también años después) mucho se habló sobre la “nueva trilogía” de Star Wars del director J.J. Abrams, la cuál nos trajo nuevos personajes como Rey, Finn, Kylo Ren, Poe Dameron, BB-8… Y también trajo consigo el regreso de leyendas como Leia Organa, Han Solo, Chewbacca, C3PO o R2D2, pero, ¿Te has dado cuenta de que esta última saga se estrenó ya HACE 10 AÑOS?

El tiempo ha volado desde que vimos la primera película de esta nueva trilogía “El Despertar de la Fuerza”, la cuál se estrenó el 17 de diciembre del 2015 y aunque la última película que relaciona al linaje Skywalker llegó en el 2019, hemos podido ver con otros ojos lo que significó esta historia.

¿La trilogía de Star Wars de de J.J. Abrams es mala?

Las críticas nunca pararon respecto a esta última trilogía, pues a decir verdad, el fandom de Star Wars es de los más difíciles de complacer, pues las películas deben tener esencia de las clásicas pero tampoco ser un refrito… Vaya paradoja.

El regreso de actores como Harrison Ford, Mark Hamil e incluso Carrie Fisher llenaron de emoción a millones de fanáticos de esta saga originalmente de Geroge Lucas, pero es quizá ahí una de las primeras grandes diferencias, si bien, el legendario director de cine estuvo involucrado en el proyecto, esta vez fue Disney quien se hizo cargo de la mayoría de esta nueva etapa, la cuál aunque no terminó de convencer a los fans de antes, se podría decir que atrapó a una nueva generación, un fenómeno que sucedió justo igual con la segunda trilogía y que años después fue valorada e incluso destacada como una de las mejores…

¿Qué opinó la crítica de la última trilogía de Star Wars?

Star Wars VII: El Despertar de la Fuerza (The Force Awakens) en realidad recibió muy buenas críticas y de hecho tiene un puntaje muy alto en Rotten Tomatoes, pues fans y críticos especializados destacan la combinación de personajes clásicos con nuevos de forma efectiva.

Además mucho se ha destacado las actuaciones de Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver y Oscar Isaac, quienes fueron presentados por primera vez en esta franquicia, así que por ahora podemos dejar que el tiempo hable y esperar a la nueva trilogía para valorar esta.