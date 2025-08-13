Jamie Lee Curtis quiere Un Viernes de Locos 3… ¡pero dentro de 20 años!

“Otro Viernes de locos” logra su propósito, traer nostalgia y reconquistar el corazón de toda una generación que creció con esta película sobre madre e hija. Gracias a eso, Jamie Lee Curtis, ganadora del Óscar y protagonista de la comedia “Un Viernes de Locos” (2003), ha revelado que le encantaría filmar una tercera entrega… pero con un giro temporal muy particular: dentro de 20 años.

El futuro de “Otro Viernes de Locos”

¿En una entrevista, la actriz comentó con humor: “En 20 años podría estar muerta o podríamos estar grabando Freakiest Friday. En esta película las chicas tienen hijas, Lindsay es la abuela y yo la bisabuela. Ese sería el viernes más loco de todos”.

De acuerdo con los títulos en inglés y si sumamos la idea de Curtis que sueña con hacer la trilogía, quedaría así: “Freaky Friday”, “Frealier Friday” y por último, llegaría “Freakiest Friday”.

¿Qué podríamos esperar de “Un viernes de locos 3”?

Curtis ya tiene una visión para este filme, el cual contaría con tres generaciones intercambiando cuerpos, lo que abriría la puerta a enredos aún más disparatados que en las películas anteriores. Broma o no, hay miles de fans que sueñan con que ese nuevo sueño se haga realidad y es que ahora las dos cintas ya tienen un lugar especial en su corazón.

¿Ya viste “Otro viernes de Locos”? ¿Qué es lo que más te gustó?

