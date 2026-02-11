Zayn Malik confiesa que NUNCA estuvo enamorado de Gigi Hadid; “Tal vez fue lujuria, pero no siento que fuera amor”

En el podcast “Call Her Daddy” Zayn Malik fue cuestionado por la entrevistadora Alex Cooper sobre diversos aspectos de su vida, uno de ellos relacionados con el amor pues ella le preguntó si seguía con el mismo pensamiento de no saber si había estado enamorado realmente alguna vez en su vida, ya que fue algo que el cantante dijo hace tiempo, a lo que él respondió que no y que continuaba en la misma postura.

¿Qué fue lo que dijo Zayn Malik sobre Gigi Hadid?

Una de las declaraciones que el cantante, ex integrante de One Direction, dió en el podcast “Call Her Daddy” fue no haber estado enamorado de su ex pareja Gigi Hadid . El artista dijo que su comprensión del amor se encuentra en constante desarrollo, que quizás en el pasado pudo haber pensado que lo que sentía era amor, pero con el tiempo se dio cuenta de que tal vez no lo era “Tal vez fue lujuria, tal vez fue eso, tal vez fue aquello, pero no siento que fuera amor” fueron palabras de Zayn en el podcast. Sin embargo reiteró que siempre amará y tendrá un profundo respeto por Gigi ya que ella es la razón por la que su hija se encuentra en este mundo.

Por otro lado, Zayn Malik dijo que si él hubiera estado enamorado de Gigi Hadid realmente habría mostrado su mejor versión. La pareja se separó oficialmente en octubre de 2021 debido a problemas entre Yolanda Hadid, madre de la modelo, pues ella puso una denuncia en contra de Malik por una supuesta agresión. A pesar de dicha situación el cantante ha declarado que la relación con su ex pareja es buena debido a que tienen una hija en común: Khai, quien nació en septiembre del 2020.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Zayn Malik?

Zayn Malik , actualmente es uno de los cantantes británicos más grandes de la industria musical, no solo por haber pertenecido a una de las boy bands más exitosas mundialmente, “One Direction”, sino por consolidar una carrera como solista que actualmente continúa en ascenso.

El artista se presentará en México con su gira “The Konnakol Tour” . El 14 de junio pisará el escenario de Estadio Borregos en Monterrey mientras que el 17 de junio ofrecerá un concierto en la Arena VFG en Guadalajara para cerrar finalmente su gira en el país en el Estadio GNP Seguros el 20 de junio.