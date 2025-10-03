Exmiembros de One Direction, Zain Malek y Louis Tomlinson volverán a trabajar juntos en un documental donde recordarán a Liam Payne
Este nuevo documental juntará a la mitad de One Direction, en lo que se espera que sea un documental muy emotivo
Se ha confirmado que Zain Malek y Louis Tomlinson, exintegrantes de la boyband que conquistó al mundo la década pasada: One Direction, volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto, aunque no se trata de música pues han confirmado que preparan una serie documental sobre este último año...
Este trabajo une a la mitad de One Direction a casi un año de la trágica muerte de su compañero y amigo Liam Payne en Argentina, por lo que este nuevo trabajo visual compartirá algunos detalles de lo que fue su amistad con el artista fallecido.
¿De qué trata la serie documental de One Direction?
De acuerdo con primeros datos, se sabe que Zain y Louis protagonizarán un viaje en auto por carreteras de los Estados Unidos y durante este recorrido compartirán algunos de los recuerdos y vivencias de sus últimos años como parte de One Direction, una de las boybands que a 10 años de su separación sigue siendo una de las más seguidas y sobre su relación con Liam.
Aun cuando estos tuvieron una “pausa indefinida” en verano del 2015, ya nunca más regresaron como agrupación, Harry Styles, Liam Payne, Nail Horan, Zain Malik y Louis Tomlinson seguían con lo que era su amistad, aunque ya no de manera tan constante, por lo que los dos protagonistas de este nuevo documental, compartirán algunos detalles íntimos, como el impacto que tuvo en sus vidas la muerte de Liam.
¿Cuándo se estrenará este documental?
De momento no hay una fecha definida, aunque en primeras palabras, se espera que llegue para alguna plataforma de streaming a mediados del próximo año o incluso se habla del 2027.
Se sabe que Harry Styles y Nail Horan no formarán parte de este proyecto y tampoco se han pronunciado respecto a las intenciones de sus antiguos compañeros de banda de hacerlo, quienes ciertamente ha manteniendo un perfil bajo en los últimos meses.