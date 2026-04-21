Will Smith sorprende con POLÉMICA declaración sobre su esposa: “Me retiro de hacerla feliz”

La relación entre Will Smith y Jada Pinkett vuelve a dar de qué hablar. El actor de “Bad Boys” tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir una reflexión sobre el amor. A través de esta, la estrella llegó a la conclusión de que la felicidad del otro no es responsabilidad de uno y termina con un fuerte mensaje para su pareja: “Me retiro de intentar hacerte feliz. Necesito que vayas y te hagas feliz a ti misma y me demuestres que siquiera es posible”.

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¿Por qué Will Smith dijo eso sobre su esposa, Jada Pinkett Smith?

Las declaraciones de Will llegan luego de que Jada diera a conocer que el actor hizo de todo para poder verla feliz, pero al final nada funcionó. Posteriormente, la estrella entendió que no era responsabilidad de su esposo hacerla feliz, por lo que buscó lo que le hacía falta en otras personas. De hecho, hace algunos años Jada confesó haberle sido infiel a Will.

Así es la relación actual de Will Smith y Jada Pinkett: ¡Están separados desde 2016!

Si bien esta parece una revelación verdaderamente sorprendente, lo cierto es que Will y Jada llevan separados una década. A través de su libro de memorias, Worthy, la actriz reveló que ambos tomaron la decisión de separarse en 2016, aunque todavía siguen casados legalmente. En aquel momento, Jada citó que los motivos de su separación fueron “muchos” y que simplemente se “cansó” de intentarlo. Tales declaraciones refuerzan la más reciente reflexión de Will Smith.

“Creo que cuando llegamos a 2016, estábamos cansados de intentarlo. Ambos estábamos atrapados todavía en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona (...) Decidimos que nos íbamos a separar por un período de tiempo y tú descubres cómo hacerte feliz y yo descubro cómo hacerme feliz a mí misma”, aseguró Pinkett en una entrevista de 2023.

¿Por qué Will Smith y Jada Pinkett no se han divorciado pese a su separación?

Según reveló Jada en esa misma entrevista, ambos decidieron no solicitar el divorcio debido al gran amor y respeto que aún se tienen el uno por el otro; además de que prometieron estar juntos “para siempre”. “Hice una promesa de que nunca habría una razón para que nos divorciemos. Trabajaremos en cualquier cosa. Y simplemente no he podido romper esa promesa. Voy a estar a su lado”, aseguró en aquel momento.

¿Será que Will Smith finalmente cambió de opinión? Por ahora, no queda más que esperar a que se comparta alguna actualización sobre su relación actual.