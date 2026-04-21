Muere icónico cantante que fue ídolo adolescente, tras luchar 40 años contra la esclerosis múltiple

La industria musical estadounidense se encuentra de luto por la muerte de Alan Osmond, el mayor de la banda de hermanos conocida en los años 70 como The Osmonds. Tenía 76 años de edad y desde hace 4 décadas lidiaba con la esclerosis múltiple.

Medios locales en Utah, Estados Unidos, reportaron la noticia durante la noche del lunes 20 de abril de 2026, a partir de la confirmación de los familiares de Osmond. No se sabe cuál fue la causa exacta de la muerte, pero sí que se encontraban con el artista su esposa, Suzanne Pinegar Osmond, y sus 8 hijos.

Merrill Osmond, hermano de Alan y miembro de la agrupación, expresó su sentir mediante un comunicado de prensa. "Estoy agradecido de haber estado con él poco antes de su fallecimiento y haber tenido un último momento muy significativo", dijo. "Alan era un talentoso creador, un hombre de fe y un alma llena de amor cuya vida bendijo a muchos".

Quién era Alan Osmond

Cuando tenía tan solo 8 años de edad, Alan Osmond ya lideraba The Osmonds, la banda que también estaba conformada por sus hermanos Wayne, Merril, Jay y, eventualmente, Donny. Años después llegarían a convertirse en ídolos adolescentes y estrellas juveniles. Otros miembros de la familia, como su hermana Marie, también se involucraron con la industria musical.

The Osmonds tuvieron su mayor éxito en la década de los 70, con temas como "One bad apple", "Down by the lazy river" y "Crazy horses". Alan Osmond también fungió como productor en el programa de televisión que llevó a sus hermanos menores al estrellato, "Donny and Marie", de acuerdo con ABC4 Utah.

Alan Osmond se retiró de la industria del entretenimiento a finales de los 80, debido a que fue diagnosticado con esclerosis múltiple. Antes de eso había ayudado a fundar el evento caritativo anual Children’s Miracle Network Telethon, que tenía como objetivo recaudar fondos para hospitales infantiles.

El músico se casó y tuvo 8 hijos; al momento de su muerte su familia había crecido al punto de tener 30 nietos y 5 bisnietos, de acuerdo con People.