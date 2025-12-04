¡Escándalo en Hollywood! Mejor amigo de Will Smith DEMANDA a Jada Pinkett: así lo amenazó

Will Smith y Jada Pinkett no logran mantenerse alejados de la polémica. Según documentos obtenidos por la revista PEOPLE, Bilaal Salaam, quien ha sido uno de los mejores amigos del ganador al Oscar durante las últimas cuatro décadas, demandó a Pinkett por supuestas amenazas.

De acuerdo con la denuncia, los hechos sucedieron en septiembre de 2021, seis meses antes de aquella infame bofetada en la gala de los premios de la Academia. Según Salaam, Pinkett lo agredió durante una celebración de cumpleaños en el Regency Calabasas Commons, en California. La actriz se puso “verbalmente agresiva” y lo amenazó con mandarle “una bala” si el hombre seguía contando “sus asuntos personales”.

Salaam relata que el equipo de Pinkett lo buscó para firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA), para evitar que tal información saliera a la luz. Si bien no está claro si el hombre firmó o no el documento, su relación laboral con los Smith continuó. No obstante, en marzo de 2022, los enfrentamientos volvieron, luego de que la familia le pidiera ser partícipe de una “gestión de crisis” que involucraba tareas “ilegales, poco éticas o moralmente comprometedoras”.

Debido a las fechas, se cree que esta gestión está relacionada con el polémico episodio de los Premios Oscar, en el que Will abofeteó a Chris Rock por hacer un chiste sobre Jada. Como era de esperarse, Salaam se negó, lo que avivó los problemas con la familia.

Demanda contra Jada Pinkett: ¿Cuánto dinero pide el mejor amigo de Will Smith?

Según los documentos legales, Bilaal Salaam estaría pidiendo una compensación de 3 millones de dólares, por angustia emocional y daños financieros, dado que el episodio derivó en el “descarrilamiento” de su carrera, además de que le ocasionó problemas de salud y arruinó su reputación.

¿Qué han dicho Will Smith y Jada Pinkett al respecto?

Por ahora, la pareja no se ha pronunciado al respecto. No obstante, esta es tan sólo la última polémica en su lista de controversias, pues la familia no ha dejado de acaparar titulares desde la bofetada de los Premios Oscar, celebrados en 2022, misma que le valió el veto de la Academia al actor por diez años.

Aunado a ello, la pareja también ha tenido que enfrentarse a algunas polémicas en torno a su relación. Will Smith y Jada Pinkett se casaron en 1997. Si bien hasta hace algunos años se creía que el matrimonio seguía más fuerte que nunca, la actriz reveló en su libro de memorias que han estado separados desde 2016. No obstante, ambos mantienen una relación cordial.