Benny Blanco, esposo de Selena Gómez, invita a cocinera mexicana a su mansión, ¿qué comieron?

A través de redes sociales la creadora de contenido con más de 3 millones de seguidores en Tiktok y Youtube, Rebeca Cross reveló que hace unos días estuvo en la mansión de Benny Blanco, esposo de Selena Goméz a quien le preparó un delicioso platillo mexicano.

Uno de los videos que comenzó a generar gran interés del público es cuando la originaria de Guanajuato empieza a cocinar y de la nada aparece el productor musical saludando con su clásica cabellera despeinada, un short y playera azul con estas imágenes Blanco deja ver una de sus facetas más relajada y cercanas al público, además, deja claro que continúa conquistando internet con este tipo de colaboraciones inesperadas.

¿Qué platillo mexicano comió Benny Blanco, esposo de Selena Goméz?

Entre risas y mucho sabor, la mexicana llegó a la cocina de la famosa pareja para prepararles unas deliciosas quesadillas fritas y durante la preparación explicó el paso a paso para realizarlas.

En sus propias palabras indicó que estaría realizando “unas ricas quesadillas para alguien muy especial, Benny”, después de eso se logra ver como comienza la preparación. Primero se ve el típico armado de una tortilla de maíz con una bolsita de plástico y la prensa de tortillas, una vez que tiene la forma de un círculo le agrega queso, después comienza a doblarla para sellar la quesadilla e incorporarla en aceite caliente, para darle más sabor una vez que está frita les agregó carne de res.

Aunque todo parecía que hasta ahí quedaba la receta, Rebecca le enseña a Benny a preparar su quesadilla con lechuga, más queso, crema, salsa verde, salsa roja y guacamole, algo que disfrutó al máximo la pareja de Goméz después de darle la primera mordida.

El encuentro no solo dejó un momento divertido en redes sociales, si no creó un nuevo lazo entre los mexicanos y Benny, ya que muchos celebraron que dijera una palabra en español que incluso se volvió viral, la palabra que pronunció fue “tres”.

La palabra tres llamó la atención del público ya que durante el video que compartió la generadora de contenido y cocinera se logra escuchar que en cada corte del video se pronuncia palabra “tres” e incluso hay especulaciones que estás pudieron ser pronunciadas por la intérprete de I love you like a love, sin embargo, no ha sido confirmado quién está detrás de esta expresión , sin embargo al finalizar el video, sale Benny Blanco pronunciando: tres e incluso esa misma palabra la escribió como respuesta a la publicación que hizo Coss en su cuenta de instagram.