Selena Gomez adelanta DETALLES de los planes de BODA de Taylor Swift y Travis Kelce

En una reciente revelación en el segundo capítulo del podcast "Friends Keep Secrets", presentado por Benny Blanco, Lil Dicky y Kristin Batalucco, Selena Gomez compartió lo que ella define como la "parte más genial" de su amistad de casi dos décadas con Taylor Swift.

Según Gomez, ambas han tenido la inmensa fortuna de encontrar finalmente a los compañeros ideales: "Es absolutamente increíble que después de 17 años de amistad, de múltiples desamores, historias de amor e historias divertidas en la vida... ambas terminamos, afortunadamente, comprometidas casi al mismo tiempo", declaró.

Cabe recordar que la cronología de amor de Selena ha sido meteórica pero sólida: se comprometió con Benny Blanco en diciembre de 2024 y celebraron su boda el pasado 27 de septiembre de 2025. Debido a la profunda conexión que las une, Gomez indicó que entre ellas existe el deseo compartido de casarse en fechas cercanas, una especie de pacto de vida que ahora parece estar más cerca que nunca para Taylor.

¿Cuándo Taylor Swift y Travis Kelce se casan?

La propia Taylor Swift ha dado pistas sobre cómo planifica sus eventos más importantes. "Me encanta la numerología. Me encantan las matemáticas, me encantan las citas", declaró Taylor anteriormente en el podcast “New Heights” de su prometido.

Todo sugiere que, si Travis Kelce cumple con sus compromisos de la temporada de la NFL (evitando las fechas críticas de febrero y el inicio de los entrenamientos en julio), el enlace podría ocurrir en octubre. Esta fecha no solo encajaría con el calendario deportivo de Kelce, sino también con la estética otoñal que tanto apasiona a Taylor.

¿Cuál es la canción que Taylor le compuso a Selena?

Uno de los momentos más conmovedores del podcast fue cuando Selena confesó que Taylor ha escrito piezas musicales inspiradas directamente en su vínculo. Gomez confirmó que el tema “Dorothea” habla sobre ella y su evolución bajo los focos de Hollywood.

"Siento que un montón de momentos que definen relaciones, familia, amor, odio... las dos lo estábamos descubriendo a la vez cuando teníamos 15 y 18 años", reflexionó Selena. Además, reveló la existencia de una canción titulada “Family”, escrita hace más de una década, cuya letra predijo el éxito de ambas: "Tienes sueños increíbles. Quieres estar en películas... tú todavía crees en mis sueños a lo grande, como actuar en estadios".