Selena Gomez BESA los pies de su esposo en respuesta a las críticas por no bañarse (VIDEO)

Selena Gomez fue invitada en el podcast que su esposo Benny Blanco tiene junto a sus amigos llamado “Friends Keep Secrets”. En dicho episodio, llamado “The Selena Gomez Episode” la reconocida actriz y cantante besó los pies de Benny, hecho que fue considerado de poca higiene para muchos ya que estaban sucios.

¿Por qué Selena Gomez besó los pies de su esposo?

Para algunos usuarios está fue una respuesta de Selena Gomez ante las duras críticas que Benny Blanco enfrentó luego de mostrar sus pies sucios en un episodio anterior y además tener una flatulencia de forma pública y a propósito. Muchas personas han referido que es una forma de defenderlo luego de que el productor fuera blanco de comentarios negativos. Incluso muchas personas del internet se preguntaron cómo era que Selena Gomez podía estar con él ya que ese tipo de acciones no reflejaban lo que ella es: una mujer elegante, limpia y hermosa.

El podcast tiene una duración de una hora con nueve minutos, fue en el minuto cuarenta y ocho con doce segundos cuando Selena Gomez besa uno de los pies de su esposo, a lo que él dijo que le encantaba lo que acababa de hacer, “Me gustó, me hizo sentir bien, te amo”, fueron palabras de Benny luego del beso de su esposa. Posterior a eso uno de los amigos e integrantes del podcast dijo que desde el primer momento que vió a Selena y a Benny demostrarse amor de forma pública supo que “ambos funcionarían”. Por su parte Benny expresó que él solo quiere que Selena brille, que sea ella misma y siempre sea una mujer independiente. “Uso cada hueso de mi cuerpo para no querer quedarme mirándola con ojos saltones y no querer besarla” fueron algunas de sus palabras dichas por el productor mientras Selena lo miraba con gran sonrisa.

¿Qué han opinado los fans de Selena ante el beso que le dió a su esposo en los pies?

Las opiniones, luego del video del podcast que salió a la luz, han sido muy divididas, pues mientras algunos fans opinan que la actriz está enamorada y solo fue una forma de expresar su amor otras personas han dicho que Selena Gomez “se humilló” y que lo que hizo fue antihigiénico, incluso algunos usuarios han expresado que no hay forma que puedan comprar algunos de sus productos de belleza luego de lo que la reconocida estrella de Disney hizo, pues ella cuenta con una reconocida marca que ofrece diversos productos de belleza y maquillaje.

Ante estos duros comentarios la actriz no se ha pronunciado ni ha hecho comentarios al respecto así como tampoco su esposo.