Star Wars confirma temporada 2 de Maul Shadow Lord antes del estreno de la primera temporada

El próximo 6 de abril de 2026 se estrenan los primeros dos episodios de la esperada serie de Star Wars: Maul Shadow Lord en Disney+, pero antes de su lanzamiento ya se confirmó que tendrá una segunda temporada. No, no es broma, la serie animada, que continúa los eventos de The Clone Wars, ya anda preparando una nueva temporada, lo que habla de la confianza que tienen en el proyecto. Esta serie busca explorar el ascenso de Darth Maul tras la Orden 66.

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¿De qué trata Maul – Shadow Lord?

La historia sigue a Maul intentando reconstruir su imperio criminal en un planeta olvidado por el Imperio. Durante este proceso, se cruza con una joven padawan Jedi, Devon Izara, quien podría convertirse en su aprendiz. La serie promete traer a la pantalla uno de los ejes más interesantes de su historia, ya que mezcla temas como la manipulación, venganza y supervivencia.

Una secuela directa de The Clone Wars

Esta serie funciona como una secuela de una de las más populares series animadas de la franquicia: The Clone Wars. Para muchos fans, es uno de los estrenos más esperados, sobre todo porque Dave Filoni, mente clave detrás del proyecto, aseguró que esta historia busca honrar las ideas de un proyecto que él mismo ya había discutido con George Lucas sobre el futuro de este personaje del lado oscuro.

Episodios y calendario de estreno

Los episodios de la primera temporada se estrenarán por separado. En total tendrá 10 episodios con estrenos semanales en pares:



6 de abril: Episodios 1 y 2

13 de abril: Episodios 3 y 4

20 de abril: Episodios 5 y 6

27 de abril: Episodios 7 y 8

4 de mayo: Episodios 9 y 10

¿Por qué ya confirmaron temporada 2?

La confirmación anticipada de una segunda temporada para este proyecto no es casualidad. Refleja la enorme confianza que tiene Lucasfilm en el proyecto y su protagonista. Además, este personaje ha resultado ser uno de los más complejos de Star Wars, por lo que su historia puede generar múltiples temporadas.