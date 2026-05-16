Muere reconocida actriz; famosa por haberle arrebatado la vida a deportista de los Juegos Olímpicos de Invierno

El pasado viernes 15 de mayo se confirmó la muerte de Claudine Longet, una de las actrices y cantantes francesas más reconocidas en las décadas de 1960 y 1970, conocida también por ser la exesposa del cantante Andy Williams así como por haberle arrebatado la vida a su novio Vladimir Sabich, un destacado deportista que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968.

¿Cómo se dió a conocer el fallecimiento de Claudine Longet?

Fue a través del sobrino de Claudine Longet, Bryan Longet, que se dió a conocer la noticia ya que el hombre compartió un mensaje a través de redes sociales: “Has sido una verdadera inspiración en mi vida y siempre lo serás. Otra estrella en el cielo. Gracias por todo, tía”, fueron algunas de las palabras que el familiar de la actriz compartió. En dicho mensaje el hombre no especificó las causas que originaron la muerte de Claudine y hasta el momento se desconoce dicha información.

¿Quién era Claudine Longet?

Originaria de París, Francia, Claudine Longet destacó en la actuación desde niña. Dentro de su trayectoria profesional destacan numerosos programas de televisión. En la actuación destacan grandes proyectos como “The Party (1968)”, “Massacre Harbor (1968)” y “McHale's Navy (1964)” con los que ganó gran popularidad y reconocimiento del público.

¿Por qué Claudine Longet mató a su novio Vladimir Sabich?

El 21 de marzo de 1976 Claudine Longet disparó con un arma de fuego a su novio Vladimir Sabich, quién había participado en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968 en Estados Unidos. De acuerdo con los reportes, la mujer disparó de forma accidental en el estómago de su pareja, hecho que bastó para acabar con su vida. La mujer fue acusada de homicidio imprudencial y fue declarada culpable de homicidio negligente por lo que recibió dos años de libertad condicional, fue multada con 250 dólares y condenada a 30 días de cárcel. Su caso se volvió mediático y uno de los más comentados durante la época .