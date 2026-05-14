Conoce a Barbara Palvin, la esposa de Dylan Sprouse con quien espera a su primer bebé

Este jueves se dio a conocer la noticia de que el actor Dylan Sprouse se convertirá en papá por primera ocasión junto a su esposa Barbara Palvin, así lo dieron a conocer de manera totalmente sorpresiva durante el Festival de Cine de Cannes, dejando atónitos a todos los asistentes y demás medios internacionales.

Llevando cerca de 8 años de relación Dylan y Barbara se habían esforzado en mantener su relación alejada de los reflectores y es que la pareja suele tener una vida activa en redes pero no intiman sobre los detalles de su día a día lejos del ojo público, por ello este modo de anunciar a su primer bebé ha causado un gran shock en el entretenimiento mundial.

¿Quién es Barbara Palvin?

Barbara es una popular modelo y actriz, quien ha ganado bastante reconocimiento desde su debut a los 10 años para la marca Prada. Con más de 15 años de trayectoria, la modelo ha ganado popularidad internacional al desfilar para Chanel e incluso por ser uno de los “ángeles” de Victoria’s Secret.

Su imagen le ha valido para estar en al menos 140 portadas de revista, por lo que es bastante probable que ya le hayas visto en más de una ocasión, además de ser una de las modelos mejor pagadas de la actualidad a sus 32 años.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Barbara Palvin y Dylan Sprouse?

Su relación data desde el 2018, y aunque desde los inicios de su relación han sido bastante discretos, fue 5 años después cuando ambos se casaron en Hungría, el país de origen de Barbara tras un año de compromiso. Desde entonces la pareja se ha mostrado como una de las más solidas de todo el mundo del entretenimiento, dejando ver poco a poco la madurez que ambos han alcanzado juntos tras 8 años de estar juntos.

De momento no se sabe el sexo del bebé, aunque se ha especulado que podría nacer entre el mes de agosto y septiembre.

