ÚLTIMA HORA: Actor de “Volver al futuro”, acusado de AGRESIÓN, fraude y abuso a una modelo

Crispin Glover, actor que saltó a la fama en los años 80 por su trabajo en la saga "Volver al futuro", ha sido acusado de agresión, fraude y abuso emocional hacia una modelo cuyo nombre permanece en el anonimato.

El intérprete que encarnó a "George McFly" en la icónica trilogía enfrenta una serie de cargos impuestos en la Corte Superior de California este miércoles 25 de febrero. La parte acusadora ha sido denominada Jane Doe para proteger su identidad.

La demanda interpuesta en contra de Crispin Glover se hizo a nombre "de una modelo originaria de Reino Unido que vive con un trastorno del espectro autista", indica Entertainment Weekly. Acusa al actor de invitarla a mudarse a Estados Unidos con la promesa de trabajar como su asistente y darle un espacio para vivir.

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio, Glover la agredió, le provocó daño emocional y la intentó persuadir de servir como "novia/esclava sexual".

La acusante está pidiendo un juicio que determine una compensación económica en su beneficio, tanto por los daños como los costos asociados de la demanda.

La modelo asegura que conoció por internet a Glover en 2015 y se vieron por primera vez en persona en 2023; cuando se encontraron en Dresde, Alemania, el actor le habría mostrado su "colección de memorabilia nazi".

El testimonio también dice que el actor "ejerció coerción para que viviera en su casa" e hizo peticiones "cada vez más extrañas e inapropiadas", además de que cuando Jane Doe intentó mudarse, la atacó físicamente y le dejó "marcas visibles en el cuello".

Crispin Glover ya respondió a las acusaciones en su contra

Un representante legal del actor de "Volver al futuro" ya difundió un comunicado con medios, en el cual niega "las acusaciones sin base, en los términos más fuertes posibles". Según su versión, "el 2 de marzo de 2024 el señor Glover fue víctima de una agresión grave no provocada por parte de Jane Doe en su residencia de Los Ángeles".

El intérprete asegura que hay evidencia y récord de que llamó a las autoridades, Jane Doe fue arrestada y se interpuso una orden de restricción en su contra.