Así sería ‘Volver al Futuro’ si la película empezara en 2025, según la IA

'Volver al Futuro' es una de las películas más exitosas de todos los tiempos y muchos fans de las aventuras de Marty McFly y el 'Doc' Brown la recuerdan con nostalgia y cariño. Así es como los seguidores de esta franquicia le han consultado a la IA sobre un cambio en la trama.

¿Qué sucedería si la película comenzara en el contexto actual? Es decir: ¿Cuáles serían las características de los personajes si el film iniciara su desrrollo en 2025? Esto ha arrojado la inteligencia artificial (IA).

¿Cómo sería 'Volver al Futuro' si la película empezara en 2025?

La IA (ChatGPT) arrojó una versión de Volver al Futuro en 2025 con elocuentes descripciones de los personajes y la trama. Si la película se situara en nuestro presente, la historia estaría adaptada al contexto tecnológico, social y ambiental de ahora.

Según la descripción de la IA, el personaje de Marty McFly sería un adolescente hiperconectado, fanático de los videojuegos y usuario constante de las redes sociales. También utilizaría autos eléctricos y usaría una patineta o bicicleta eléctrica.

Por su parte, el excéntrico 'Doc' Brown seguiría siendo el genio incomprendido. Pero el laboratorio estaría lleno de impresoras 3D, paneles solares y dispositivos de energía limpia. En 2025, no usaría plutonio para su máquina del tiempo, sino un sistema basado en fusión fría o en energía cuántica.

Finalmente, DeLorean sería un modelo eléctrico autónomo. El vehículo estaría recubierto con paneles solares y sería capaz de volar por la acción de la propulsión magnética. Su diseño combinaría nostalgia retrofuturista con avances de Tesla o SpaceX.

IA: ¿Cómo sería la trama de Volver al Futuro si la película comenzara en 2025?

Según la IA, cuando Marty activara accidentalmente el viaje temporal, no iría al año 1955, sino tal vez a 1985. Ahí descubriría cómo era la vida sin internet, sin celulares ni redes sociales. Vería a la gente usando mapas de papel, cassettes para escuchar música y videoclubes por doquier.

El conflicto o nudo de la trama giraría en torno a la responsabilidad tecnológica: 'Doc' Brown advertiría sobre los peligros de alterar el curso del tiempo en una era donde los datos y la inteligencia artificial controlan la realidad. La película combinaría estética retro con efectos digitales de última generación.