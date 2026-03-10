El “Conejo Malo” celebra un año más de vida: ¿cuántos años cumple Bad Bunny hoy martes 10 de marzo 2026?

Bad Bunny quien es considerado uno de los artistas más influyentes de la música urbana de la última década está de fiesta, pues hoy 10 de marzo de 2026 celebra su cumpleaños.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como “El Conejo Malo” quiso compartir esta fecha con sus fans, pues en su cuenta de Instagram colgó una imagen donde se le ve celebrando con un pastel lleno de velas, hasta el momento esta es la única publicación que se encuentra en su red social.

¿Cuántos años cumple Bad Bunny hoy 10 de marzo de 2026?

El artista puertorriqueño nació en Bayamón, Puerto Rico, en 1994 por lo que este 2026 llega a la edad de 32 años.

En la publicación que dio a conocer en sus redes sociales hasta el momento ha recaudado más de 4 millones de reacciones así como miles de comentarios, entre ellos destacan los de marcas reconocidas, fans y colegas de la industria como la Directora mexicana de Orquesta, Alondra de la Parra quien no dudó en dejar sus felicitaciones; “Feliz cumpleaños”.