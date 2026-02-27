Primer vistazo del live-action de God of War divide a los fans y desata los memes: así lucen Kratos y Atreus en la serie

Si eres fan de God of War y ya esperas con emoción el live action, debes saber que este ya liberó su primer vistazo y confirmó que la serie sigue avanzando para poder estrenarse en 2027. Sin embargo, no todo son buenas noticias, pues los fans no quedaron muy convencidos ni emocionados con la apariencia de Kratos y Atreus. Amazon Prime Video compartió la primera imagen desde el set y las reacciones no se hicieron esperar. Mira y júzgalo tú mismo.

|Crédito: Amazon Prime Video

El primer vistazo que encendió las redes

Como ves, la imagen muestra a Kratos, interpretado por Ryan Hurst, junto a Atreus, encarnado por Callum Vinson, en una escena que recuerda claramente al inicio del videojuego de 2018: padre e hijo aprendiendo a cazar en los bosques nórdicos. Se sabe que la producción se encuentra filmando en Vancouver, Canadá. Algo que deja muy en claro la selección de este fotograma es que buscarán que en la serie se vaya directo al punto más emocional: el viaje padre e hijo.

Las redes sociales y los fans de God of War no perdonan

Aunque para muchos resulta emocionante ver a ambos personajes llevados al plano de la vida real, algunos usuarios en redes sociales señalaron el aspecto de ambos personajes. Algunos incluso señalaron que los fanmades de los personajes resultan mucho más atractivos y convincentes.

|Crédito: X @AlperAdanali1

Los fans que vieron la publicación original del primer vistazo de la serie señalaron lo poco convincente del maquillaje, entre otras cosas. Incluso se fueron directamente contra el casting.

|Crédito: X @shadiabakh

¿Por qué el diseño de Kratos genera tanta polémica?

La verdad es que los fans tienen muy altas expectativas y no es para menos, pues God of War no es solo un juego exitoso: es una franquicia con una identidad visual muy marcada. Kratos representa mucho para los fans que lo siguen desde hace años: fuerza brutal, presencia física y un diseño casi icónico dentro de la cultura gamer. Adaptarlo al live action es un reto muy complicado, pues debe equilibrar el realismo con la fidelidad que pocas adaptaciones exigen.

|Crédito: X @skblackwell

Por el momento, no hay que desesperarse; la verdad es que este tipo de adaptaciones no se pueden definir por el primer vistazo. Habrá que esperar el resultado final y ver en conjunto el movimiento, la actuación, la estética y el tono narrativo.