Doctora Sandra Lee, reconocida por su programa “Especialista en Piel”, sufrió DERRAME CEREBRAL en plena grabación

La dermatóloga Sandra Lee, famosa por el programa "Especialista en piel" y por su actividad en redes sociales bajo el nombre de "Dr. Pimple Popper", reveló recientemente que sufrió un derrame cerebral cuando estaba grabando la temporada 2 de su reality show más reciente.

Fue en la última década que la dermatóloga alcanzó notoriedad por encabezar el programa que lleva su nombre, en el cual atendía casos de personas con condiciones de la piel que afectaban su vida cotidiana. Actualmente aparece en otro reality llamado "Dr. Pimple Popper: Breaking out".

Doctora Sandra Lee habla sobre el derrame cerebral que sufrió

La crisis de salud ocurrió en noviembre de 2025, según reveló la famosa doctora en una entrevista con People. "Pensé que estaba teniendo un bochorno", aseguró, sobre el momento en que no se sintió bien. "Empecé a sudar muchísimo y no me sentía yo misma".

Ese día terminó las grabaciones de su programa y se fue a casa de sus padres, donde los síntomas empeoraron. "Me sentí muy inquieta, en una pierna empecé a sentir un dolor punzante", contó. Posteriormente, no pudo dormir y tenía problemas para usar las escaleras de la casa.

Fue hasta la mañana siguiente en que ella pensó que había sufrido un derrame cerebral. "Estiraba mi mano y lentamente se colapsaba. Me di cuenta de que me costaba mucho trabajo articular y enunciar cosas".

En la sala de emergencias le confirmaron que había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico, y ella describió la experiencia como un "shock". "Como médico no podía negar que me costaba hablar y tenía debilidad en un lado, pero estaba como: '¿es un sueño, no?'".

Las grabaciones del programa se pausaron por dos meses mientras la doctora Sandra Lee se recuperaba, enfocándose en recuperar el control de sus manos; la especialista temía no poder volver a llevar a cabo cirugías. Sin embargo, ella misma aclaró que actualmente se encuentra bien de salud y ha vuelto a la normalidad.

