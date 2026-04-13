Muere querida participante de “Kilos Mortales”, a los 30 años; después de no calificar para cirugía bariátrica

Este fin de semana se confirmó la muerte de Dolly Martinez, quien se volvió muy conocida en redes sociales tras haber aparecido en un capítulo del famoso programa "Kilos Mortales". Tenía 30 años de edad.

Fue Lindsey Cooper, hermana de Dolly, quien informó del fallecimiento el sábado 11 de abril mediante Facebook. "Tenía la personalidad más vibrante, podía iluminar cada habitación con su risa, su amabilidad y su espíritu cariñoso", escribió. "Ella tenía su manera de hacer que cada persona se sintiera especial, y su calidez estará con nosotros por siempre".

No se ha informado sobre la causa de muerte, pero un día antes Lindsey había publicado que su hermana se encontraba "luchando por su vida" en el hospital.

Quién era Dolly Martinez, la participante de "Kilos Mortales" que murió

Dolly Martinez tuvo su aparición en el reality show "Kilos Mortales" como parte de la temporada 10, emitida originalmente en 2022. Este programa retrata el de pacientes que pesan más de 600 libras (272 kilos) y desean calificar para una cirugía bariátrica que les permitirá perder peso de manera radical.

En su episodio, se documentó que en aquel entonces Dolly requería la asistencia de un tanque de oxígeno y lidiaba con problemas de salud mental. Ella no consiguió calificar para la cirugía bariátrica, en la duración del programa; sin embargo, pasó de pesar 269 kilos a 250 kilos.

Al final del episodio, Dolly se mudó de Fort Worth a Houston, dentro de Texas, para estar más cerca del cirujano Younan Nowzaradan con la esperanza de llegar a calificar para la operación.

Entre los problemas de salud que Dolly había enfrentado, estaba una insuficiencia cardíaca congestiva. Tras participar en "Kilos Mortales", en redes sociales había mostrado su cambio físico al perder peso adicional; también aseguraba encontrarse en condiciones más estables en cuanto a vivienda y relaciones personales.

"Encuentro consuelo en saber que ahora ella se reunió con nuestro papá en el cielo. Solo puedo imaginar la alegría de esa reunión", escribió su hermana.