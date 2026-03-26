“¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?”: El actor de la saga de Crepúsculo compartió que se convertirá en papá junto a su esposa

Este jueves, el actor y modelo Taylor Lautner hizo público el anuncio de que se convertirá en padre junto con su esposa Taylor Dome, con un tierno y divertido mensaje a través de redes sociales, dejando un gran momento dentro de todo su fandom que lo ha apoyado por años.

Sin duda alguna, el anuncio de que espera a su primer bebé ha conmovido a miles de fans, pues en menos de una hora su posteo ha generado una gran reacción en redes sociales, donde se leen comentarios positivos respecto a la pareja que ambos Taylor’s han formado desde hace años.

¿Qué se sabe sobre el hijo de Tayler Lautner?

En redes sociales y a través de una publicación compartida, Taylor Lautner posteó:

“¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?”, junto con una serie de fotografías de este junto a su esposa Taylor (quien lleva su apellido desde que se casaron), donde ambos lucen bastante felices sosteniendo imágenes del ultrasonido donde se logra ver al bebé en formación.

Aunque ganó mucha popularidad desde que era solo un niño, en los últimos años Taylor Lautner se ha mantenido ligeramente distanciado de las grandes producciones de Hollywood y de hecho en esta etapa de su vida se le ha podido ver más enfocado en su relación y demás proyectos alternos.

¿Quién es la esposa de Taylor Lautner?

Tras el éxito conseguido con la saga de Crepúsculo se le pudo ver a Taylor Lautner en diversos proyectos, aunque poco a poco ha reducido su actividad en Hollywood, a esto se le asocia la nueva vida en pareja que ha tenido, pues desde 2018 ha estado junto a Taylor Dome, quien es una enfermera con quien se comprometió en 2021 y finalmente en 2022 se casaron.

Poco a poco hemos podido ver más de Dome, quien suele aparecer en videos junto a su esposo e incluso mantiene actividad constante en podcast llamado "The Squeeze".