Taylor Lautner: su historia de Hollywood al altar.

¿Quién no recuerda a Taylor Lautner? Ya sea por los escándalos en los que estuvo metido cuando era un actor activo en Hollywood, o por los papeles que lo conformaron como una estrella en el medio cinematográfico, Taylor vive en el inconsiente de todos de una forma u otra.

Lautner rápidamente se convirtió en un ídolo adolescente, sin embargo, su éxito como actor ha sido muy poco. Él varias veces ha declarado que su carrera en Hollywood se vio truncada gracias a que muchos productores y directores no podían ver más allá que su físico, y terminó por sentirse terriblemente frustrado en que no lo dejaran explotar su talento.

Eso entre la abrumadora fama que logró hacerse desde aquella exitosa saga de vampiros y lobos adolescentes, hizo que el actor decidiera alejarse de los reflectores un buen tiempo, ya que no podía ni siquiera salir de su casa para ir a hacer el supermercado o salir a caminar a media noche para tratar de despejarse.

Sin embargo, en los últimos meses Taylor no ha tenido demasiadas preocupaciones para tratar de darle más impulso a su carrera, y en realidad su vida se ha acomodado de una forma que parece estarle sentando a la perfección. Para él, no todo son malas noticias.

La familia Cullen se reencuentra, mira todos los detalles aquí.

Taylor y Taylor, su historia de amor.

En 2017 Taylor Lautner, mientras asistía a una divertida noche de juegos, fue presentado a Taylor Dome, una enfermera, youtuber y defensora de la salud mental. A modo de broma, la hermana de Lautner le había dicho "voy a presentarte a tu futura esposa", pero parece que más que un chiste, esas palabras fueron una profecía.

Al parecer, el destino sabía que esos dos debían estar juntos, pues semanas después de haberse conocido comenzaron a salir, y a partir de eso todo es felicidad. El 11 de noviembre de 2022, Lautner le pidió matrimonio a Taylor, algo que claramente ella aceptó sin dudarlo.

Después de haber vivido juntos, compartir miles de viajes y ser padres de una linda perrita, Taylor y Taylor estaban más que listos para dar ese último paso en el compromiso de sus vidas, por lo que el matrimonio se consumó el 11 de noviembre de 2022.

La boda fue como un cuento de hadas, tanto Taylor Lautner como Taylor Dome brindaron felices con su familia y amigos más cercanos, en una ceremonia íntima que pudieron disfrutar como una de las mejores noches de sus vidas.

Algo curioso y chistoso de todo esto, y que el matrimonio no deja de usar a modo de broma, es que ahora ambos se llaman Taylor Lautner, pues Tay Dome decidió adoptar el apellido de su ahora esposo y claramente es algo que no dejaron pasar.

¿Cómo ves? Si bien la vida hollywoodense no fue algo perfecto para Lautner, definitivamente su vida personal es algo que ha llevado de forma maravillosa. Si quieres ver a este actor, no te pierdas Son Como Niños 2, este sábado 3 de diciembre sólo por la pantalla de Azteca 7.