Filtran fotos en donde Ester Expósito se estaría besando con figura del Real Madrid

A través de redes sociales están circulando imágenes donde la actriz española Ester Expósito se estaría besando con el futbolista francés Kylian Mbappé, con esto los rumores sobre un posible romance cada vez crecen más con fuerza.

¿Por qué se dice que Ester Expósito tiene una relación con Kylian Mbappé?

A través de redes sociales el reconocido influencer francés Aqababe compartió un mensaje en donde aseguró tener información sobre un supuesto romance entre Ester Expósito y el jugador del Real Madrid, Mbappé. El famoso creador de contenido dijo: “Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas les vieron ayer en el bar Pullman (el décimo cielo) besándose toda la noche”. Aqababe compartió en su cuenta de X fotografías donde se ve a ambas celebridades juntas. Mientras en unas fotografías se encuentran acostados en un sillón en otra imagen se ven juntos por la noche en lo que parece ser un bar.

¿Qué han dicho Ester Expósito y Kylian Mbappé sobre su relación?

Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado ante la situación ni han confirmado su noviazgo de forma oficial. Sin embargo, las redes sociales han explotado luego de estos rumores ya que de acuerdo con las últimas actividades de ambos, las dos celebridades podrían estar en París al mismo tiempo. Por una parte, Ester asistió a Le Grand Dîner du Louvre, uno de los eventos más importantes de la moda en Francia, luciendo espectacular, mientras el reconocido jugador del Real Madrid se encuentra en París, recuperándose de un esguince de rodilla.

¿Qué figuras públicas han salido con futbolistas?

Las relaciones amorosas entre jugadores de fútbol y celebridades es algo muy común. Uno de los más populares fue el que hubo recientemente entre la cantante Nicky Nicole y el futbolista del Barcelona, Lamine Yamal. Sin embargo, luego de compartir muchos momentos juntos y mostrarse muy enamorados en redes sociales, el romance llegó a su fin luego de un par de meses.

Sin embargo, uno de los romances más sobresalientes en el medio fue la relación entre Shakira y Gerard Piqué, ex jugador del FC Barcelona, ambos estuvieron juntos por doce años, tiempo en el que tuvieron dos hijos y fue hasta junio de 2022 cuando hicieron pública su separación.