¿Se retirará cómo futbolista? Lamine Yamal debuta como youtuber

En los últimos dos años se ha hablado bastante sobre la joya del FC Barcelona, Lamine Yamal , quien a sus 18 años ha puesto de cabeza el mundo del fútbol, donde poco a poco se ha comenzado a afianzar como una de las figuras que marcará época, donde incluso ya ha comenzado a batir varios récords.

Recientemente el español dio por comenzada su actividad como youtuber y es que siendo tan joven, se le ha visto muy de cerca a este entorno de streamers y youtubers quienes seguido invitan a Lamine Yamal a participar en sus videos, siendo uno de los deportistas más mediáticos de la actualidad.

¿De qué trata el Canal de YouTube de Lamine Yamal?

Si bien, el atacante barcelonés no ha explicado algún detalle en específico sobre la temática de sus blogs, el primer y único contenido trata sobre el recorrido de su casa, donde nos ha enseñado cómo es que uno de los mejores jugadores de fútbol de hoy en día vive, donde incluso hemos podido ver algunos de sus trofeos y reconocimientos.

En este primer video titulado “mi house tour” lo hemos visto acompañado por algunos de sus mejores amigos, con quien seguramente podremos verle en siguientes videos pues el jugador se ha mostrado entusiasmado en figurar dentro de el entretenimiento por internet, por lo que sus fans esperan que se incline más hacia su vida privada.

¿Es Lamine Yamal uno de los mejores jugadores del mundo?

Este año el FC Barcelona ha terminado la primera mitad de la temporada como líder de la Liga, si bien, en la Copa no han tenido mayores complicaciones, el torneo más importante a nivel club, la Champions League le ha costado al conjunto catalán, siendo que las lesiones les han evitado jugar su mejor futbol.

Uno de los jugadores más afectados por las lesiones justamente es Yamal, quien a sus corta edad ha sufrido un fuerte cuadro de pubalgia, misma afectación que le ha mormado notoriamente su desempeño en esta campaña actual, aunque ciertamente desde su ruptura con la cantante Nicki Nicole se le ha visto más comprometido con el deporte, por lo que su temporada podría despuntar en las próximas semanas, por lo que este 2026 será clave en su desarrollo como futbolista con la Copa Mundial de La FIFA a la vuelta de la esquina y lo demostrado con la Selección Española.