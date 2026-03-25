Detienen a famosa cantante por posesión de armas: Esto se sabe sobre su arresto

Los fanáticos de la famosa cantante dominicana Yailin La Más Viral se quedaron con la boca abierta luego de que se revelara que fue arrestada este martes en Santo Domingo Este, República Dominicana. Las autoridades encontraron dos armas de fuego sin los permisos correspondientes dentro de su vehículo. De acuerdo con los reportes, la detención ocurrió durante un operativo policial cuando la artista se trasladaba en un Lamborghini acompañada de otras dos personas. Se sabe que, por el momento, la cantante se encuentra a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal en los próximos días.

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¿Por qué fue detenida Yailin La Más Viral?

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, durante la inspección del vehículo en el que viajaba la artista se encontraron armas de fuego con sus respectivos cargadores y municiones. Entre los objetos decomisados se encuentran:



Una pistola Glock 19 de quinta generación

Un arma tipo Zoraki

Cargadores y varias cápsulas

La cantante no contaba con la documentación legal requerida para portarlas, por lo que se le arrestó de forma inmediata.

Qué podría pasar legalmente con la cantante

En República Dominicana, la portación ilegal de armas de fuego es considerada un delito serio; de ser declarada culpable, podría recibir sanciones económicas e incluso penas de prisión, dependiendo de las circunstancias. De acuerdo con los especialistas legales, el castigo podría empeorar en el caso de que se determine que las armas tienen modificaciones o características especiales, como el selector de disparo mencionado en el reporte. En resumen, depende de:



Si las armas pertenecen directamente a la artista

Quién era responsable del vehículo

El contexto en el que fueron encontradas

La polémica que rodea a Yailin

La noticia se volvió viral rápidamente y los fans esperan la resolución de las autoridades. Por ahora, la cantante permanece bajo investigación mientras se define su situación legal, en un caso que podría tener consecuencias importantes para su carrera.