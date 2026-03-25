Lee Byung-hun y Han Jimin se unen para protagonizar un nuevo K-drama de Disney+, esto se sabe de “The Koreans”

Lee Byung-hun y Han Jimin protagonizarán la serie: “The Koreans”, la cual es una reinvención de la famosa serie de FX “The Americans”, la cual se centrará en dos espías norcoreanos que viven encubiertos en Corea del Sur. La trama se centrará en el auge de la democratización y modernización cultural que vivió dicha nación a inicios de los años noventa, pero ¿qué más se sabe? A continuación, te lo diremos.

Te puede interesar: Los 5 K-dramas imperdibles de marzo: títulos y fechas de estreno

¿En qué se centrará The Koreans?

La serie The Koreans se centrará en una familia de clase media que oculta un secreto; sin embargo, ante los ojos de sus amigos, hijos y vecinos son ciudadanos corrientes, ambos padres son en realidad operativos norcoreanos de élite que trabajan para desestabilizar a Corea del Sur desde un punto muy inteligente sin que nadie se dé cuenta.

Lee Byung-hun es conocido por haber participado en el Juego del Calamar y en No Other Choice; Han Jimin por su parte ha destacado en proyectos como: Heavenly Ever After y el Love Scout; a ellos se une Ahn Gilho quien dirige The Koreans estuvo en The Glory y Memories of the Alhambra.

¿Cuándo se estrena The Koreans?

The Koreans se estrenará exclusivamente por Disney+ de manera internacional y en Hulu en Estados Unidos, esta serie se coloca como el último proyecto de contenidos coreanos a esta plataforma de streaming, donde se pueden ver contenidos como: Made in Korea, Tempest y The Tyrant; esta empresa también tiene otros títulos originales como: Perfect Crown, Portraits of Delusion y The Remarried; de igual manera se pueden ver las temporadas número dos de Made in Kore y de A Shop for Killers.

2 K-dramas que no te puedes perder antes de que termine marzo

Por otro lado, aunque marzo esta por terminar, no olvides ver 2 K-dramas que elegimos como los imperdibles. El primero es El Beso de Sirena, este se estrenó el 2 de marzo por Prime Video, y su historia se desarrolla en un investigador que se mete de lleno en una relación muy compleja con una subastadora bastante atractiva, sin embargo todo se ensombrecerá debido a asesinatos y fraudes.

El segundo es: Still Shining y un novio por suscripción: Este título está disponible desde el 6 de marzo y trata de un melodrama romántico que se centra en la historia de dos exmantes que se reencuentran 10 años tras haber terminado; pero en esta historia se mezclan varias situaciones donde se revela cómo van sanando sus heridas, pero, ¿regresarán?