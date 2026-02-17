The Mandalorian and Grogu revelan su nuevo tráiler, confirmando el épico regreso de Star Wars al cine

Se terminó la espera. Luego de que pasaran varios años sin un estreno cinematográfico de Star Wars, finalmente, The Mandalorian and Grogu trae de vuelta a la franquicia con un estreno programado para el 22 de mayo. Lo mejor de todo es que este lo hacen con una película cuyo tráiler ya llenó de emoción a los fans, pues Din Djarin y Grogu regresan para protagonizar una aventura mucho más grande y peligrosa bajo el encargo de la Nueva República.

También te puede interesar: Siete cómics de Star Wars que expanden la galaxia más allá de las películas

Mira aquí el tráiler de The Mandalorian and Grogu

El avance deja claro que esta gran aventura de Grogu y el mandaloriano tendrá absolutamente de todo. Criminales, un imperio inestable, señores de la guerra imperiales y mucho, mucho más. Juntos enfrentarán una serie de conflictos que amenazan la paz galáctica y perturban la fuerza.

Star Wars vuelve al cine con una apuesta segura

Sin duda, y aunque por el momento solo hemos visto el tráiler, la apuesta de Lucasfilm de volver al cine con lo que mejor les funcionó durante los últimos años es una gran apuesta que todos los fans agradecemos. Aunque Star Wars ha tenido diferentes proyectos televisivos, sin duda, esta serie fue clave para recuperar la ilusión de muchos fans, y ahora la franquicia busca trasladar el éxito a la pantalla grande.

La película promete un espectáculo cinematográfico sin precedentes. Nuevos personajes, nuevos planetas, persecuciones espaciales, criaturas inéditas. Sin duda, todo indica que será una joya que nos recordará el espíritu aventurero de la trilogía original.

Nuevos personajes y conexiones con la saga original

Esta película trae nuevos personajes y apariciones especiales de personajes muy queridos de la franquicia. Esto amplía la conexión que existe entre esta y otras historias del universo de Star Wars, lo cual nos permite disfrutar de cada rincón de la galaxia. Además, este filme cuenta con nuevas incorporaciones como: Sigourney Weaver como una piloto de combate, Jeremy Allen White interpretando a Rotta, hijo de Jabba el Hutt, y Jonny Coyne como un nuevo antagonista imperial.

¿Cuándo se estrena The Mandalorian and Grogu?

La película protagonizada por Pedro Pascal llegará el próximo 22 de mayo de 2026. Esta película podría cambiar todo lo que conocemos de Star Wars en el cine hasta ahora, abriendo las puertas a nuevos filmes con las series actuales.

